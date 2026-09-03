PAMI: cómo pedir pañales gratis a domicilio en septiembre y cuántos se puede recibir por mes

En septiembre , PAMI mantiene vigente la entrega gratuita de pañales para afiliados con indicación médica, sin necesidad de presentarse en una agencia. El trámite depende de una Orden Médica Electrónica (OME) que emite el médico de cabecera, y la cobertura puede llegar hasta 90 unidades mensuales según el nivel de incontinencia del paciente.

El requisito central es ser afiliado de PAMI y contar con una indicación médica que justifique el uso de higiénicos absorbentes. La gestión arranca con el médico de cabecera, que es quien tiene habilitado el sistema de Orden Médica Electrónica.

La OME debe incluir el diagnóstico, el módulo de Higiénicos Absorbentes Descartables, la cantidad solicitada, el domicilio de entrega y los datos de contacto del afiliado. Además, tiene el beneficio de que el paciente no tiene que presentarse en una agencia ni en una Unidad de Gestión Local (UGL): todo el trámite lo hace el médico desde el sistema digital.

La cobertura estándar contempla hasta 90 unidades mensuales, aunque no todos los afiliados reciben esa cantidad automáticamente. La guía de prescripción de PAMI toma como referencia:

Quienes ya tenían una cantidad autorizada para retirar por farmacia reciben esa misma cantidad bajo el sistema de entrega domiciliaria. Si el paciente necesita superar las 90 unidades, el pedido requiere una historia clínica detallada para que lo evalúe el Nivel Central.

Cómo es la entrega y cómo hacer un reclamo

La entrega está a cargo de Urbano Express y es gratuita. El estado del envío se puede seguir desde la sección "Mis entregas" de la app Mi PAMI, donde el afiliado ve en qué etapa está el pedido o, si no se concretó, la info de una nueva visita o el punto de retiro asignado.

Ante problemas con la entrega o productos defectuosos, el reclamo se hace a través de PAMI Escucha, al 138, disponible las 24 horas. En esos casos, el reemplazo puede llegar dentro de los siete días hábiles.

Cada cuánto hay que renovar la orden médica

Desde el 1° de marzo, todas las OME para pañales y apósitos que se emitan o renueven tienen una vigencia de tres meses. Las órdenes anteriores a esa fecha mantienen su validez original hasta el vencimiento.

Para no perder el beneficio, el afiliado tiene que pedirle a su médico una nueva orden antes de que se cumplan los 90 días de la anterior. No hace falta rehacer todo el trámite de inscripción: alcanza con que el médico vuelva a emitir la OME. Si cambia el módulo o la cantidad de pañales, también se necesita una nueva orden.