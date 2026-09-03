Yanina Latorre enfureció con canal América y realizó un duro descargo en vivo: el fuerte motivo

Yanina Latorre es una de las figuras de la señal y en Sálvese Quien Pueda destapó su enojo con las autoridades.

Yanina Latorre es una de las primeras figuras que tiene canal América y logró, luego de su extenso paso por LAM, tener su propio programa en las tardes de la señal. Sin embargo, explotó en las últimas horas contra las autoridades y reveló la razón por la cual estalló de furia.

Todo comenzó con la nota que le hicieron al abogado de los padres de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, padres de Tini. El letrado es también defensor de la China Suárez y en el programa Primicias Ya (América TV) arremetió contra la presentadora de Sálvese Quien Pueda: "Yanina Latorre es impresentable, doy nombres".

"Salgo un segundo del problema de Tini... Yo cuando vi todo esto me calenté con el canal y empecé con Ángel a llamar a todo el mundo. Vos no podés en un canal donde trabajamos y hacemos los dos programas de mayor rating del canal y de mayor pauta publicitaria, sentar a un impresentable a que nos trate de impresentables", comenzó diciendo furiosa Yanina Latorre.

Yanina Latorre enfurecida con las autoridades de canal América Además, agregó: "Lo hizo en el programa de donde salieron todas las primicias en contra de Stoessel y donde mostraron cifras, no estoy hablando mal de los compañeros". También subrayó que "yo acá voy hablando después de todo lo que sale, nunca di primicias".