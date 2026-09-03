Eduardo Feinmann y una sarcástica confesión sobre el motivo que le impide ver los posteos de Cristina Fernández de Kirchner

Al pedir información sobre una presunta publicación de la expresidenta en las redes, Eduardo Feinmann ironizó sobre su imposibilidad de acceder a tales posteos.

Eduardo Feinmann compartió junto a sus compañeros de El Noticiero (A24) una sarcástica confesión "que le quita el sueño", relacionada con Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras el equipo de periodistas abordaba las repercusiones que generó en la política el anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección argentina, el conductor contó que recibió el comentario de que la expresidenta había posteado algo referido al tema.

Antes, Feinmann y sus colegas repasaron las publicaciones de referentes como Javier Milei y Mauricio Macri, quienes se expresaron de manera sentida tras el anuncio del ídolo del fútbol nacional.

Eduardo Feinmann, irónico con una restricción que le impuso Cristina Fernández de Kirchner "Sé que Cristina Fernández de Kirchner también, pero como me tiene bloqueado a mí, no lo puedo leer", comentó Eduardo Feinmann sobre un presunto mensaje de la exmandataria vinculado a Lionel Messi. Acto seguido le pidió a su compañera Mariel Fitz Patrick que se fije "a ver qué dijo la condenada".

"En su cuenta oficial de X, Cristina Kirchner no tiene un posteo referido a Messi", corroboró la comunicadora. A lo que Feinmann respondió: "Porque me cuentan que algo posteó, pero yo no sé. No puedo entrar porque me tiene bloqueado".