Pelea por el rating entre TN, C5N, A24 y LN+: el canal que logró remontar sus números y el que sigue en la zona de bochorno

La batalla por el rating entre las señales de noticias, dejó durante el mes de agosto mediciones que oscilan entre el éxito y la decepción.

El rating de agosto en los canales de noticias dejó algunos números para el análisis, y mientras empieza a cobrar temperatura la carrera electoral de cara a los comicios de 2027, la política asoma con mayor fuerza en las señales informativas con un abanico de enfoques que oscilan entre la mirada crítica al Gobierno y la defensa de un oficialismo que va por la reelección.

Alternando entre los hechos más resonantes de la actualidad nacional, y tragedias de índole internacional como el terrible terremoto que azotó a Colombia, TN volvió a ponerse a la cabeza frente a sus competidores, logrando en agosto un promedio mensual de 2,12 puntos de rating, marca algo inferior a la conquistada en julio; cuando el mismo canal tuvo una media de 2,18.

Como es habitual, el segundo lugar quedó para la pantalla de C5N, que el mes pasado logró remontar sus números con un promedio en el rating de 1,78. Tal marca representa un notable progreso, teniendo en cuenta que en julio la señal protagonizó un notorio desplome al promediar apenas 1,58.

Rating al rojo vivo: TN, C5N, A24 y LN+ en una sostenida lucha Duro de domar, el programa del prime time de C5N que tiene buenos resultados en el rating. Captura de video C5N En la tercera posición, A24 se destacó en agosto con una media en el rating de 1,40; indicador casi idéntico al de julio que había sido de 1,39. El canal de noticias del Grupo América persiste en su batalla por dar el salto al segundo puesto, pero el repunte de C5N dejó en claro que el anhelado enroque no será una misión sencilla.

La cuarta ubicación quedó una vez más para Crónica, que progresó en el rating de una marca de 0,80 en julio, a 0,89 en agosto. En el quinto escalón, sigue estancado LN+, canal que apostó por una esmerada renovación de escenografías y artística de sus programas; que no le alcanzó para salir de la zona de bochorno en las mediciones. Con una media de 0,73 en agosto, la señal apenas avanzó un par de décimas respecto al 0,71 cosechado en juliio.