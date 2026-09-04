El llamativo resultado del rating de la cadena nacional en la que Javier Milei reclamó por las islas Malvinas

El mensaje del presidente sobre un tema de gran interés nacional se tradujo en una notable performance en materia de rating.

El rating le dio un espaldarazo este jueves a Javier Milei, que logró una muy buena performance con su cadena nacional enfocada en el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas.

Tras la expectativa generada por los dichos de Donald Trump, en los que el presidente norteamericano deslizó que Estados Unidos podría revisar su neutralidad sobre Malvinas, el mandatario argentino habló en cadena nacional y aportó detalles sobre algunas iniciativas propulsadas por el Gobierno.

Como es habitual desde fines de 2024, Kantar Ibope Media reportó el rating del discurso de Javier Milei contemplando la medición unificada de todos los canales de aire y cable que participaron de la transmisión.

El notable rating que consiguió Javier Milei con la cadena nacional en la que habló sobre las islas Malvinas A las 21, en el comienzo de la cadena nacional, las señales de aire y de noticias sumaban 30.2 puntos de rating. En tanto que a las 21:15, sobre el final del mensaje de Javier Milei, el indicador declinó levemente a 29 puntos.

Entre los anuncios más resonantes relacionados con el reclamo de la soberanía de las islas Malvinas, el presidente anticipó la creación de una base naval en Tierra del Fuego, y más allá de anunciar una mayor inversión destinada al ministerio de Defensa; dejó en claro que la recuperación del territorio nacional seguirá los carriles de la vía diplomática.