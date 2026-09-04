Agenda cultural MDZ: los mejores espectáculos para disfrutar el sábado 5 de septiembre

En el primer fin de semana del mes de la primavera, las opciones abundan y no hay que perdérselas. ¿Cuáles son las propuestas?

Kapanga entre las opciones del fin de semana.

El sábado invita a salir desde temprano con opciones para todas las edades y gustos. La provincia se llena de energía con festejos rockeros de alcance nacional, obras que repasan la historia, espectáculos infantiles y propuestas íntimas para cerrar la noche. A continuación, la agenda del sábado.

El Explorador Los espectáculos del día sábado. Entrada Web Un viaje lleno de aventuras, música y emoción recorriendo historias a través de canciones súper conocidas para cantar y bailar en familia, despertando al niño interior.

Hora: 16:30.

16:30. Ubicación: Cine Teatro Plaza.

Cine Teatro Plaza. Entradas: Desde $25.000 a $30.000. Promo Familiar 4x3 con el código PROMOFAMILIAR. Disponibles en Entrada Web. Kapanga: Gira 30 Años Los espectáculos del día sábado. Entrada Web La banda celebra tres décadas de ruta y música repasando su historia y reafirmando su vigencia, con la actuación de Hidalgo y sus Galácticos como banda invitada.

Hora: 20:00.

20:00. Ubicación: Auditorio Ángel Bustelo.

Auditorio Ángel Bustelo. Entradas: Desde $35.000 a $50.000. Disponibles en Entrada Web. El Inglés Los espectáculos del día sábado. Entrada Web Obra histórica con dirección y actuación de Guillermo Troncoso que revive las Invasiones Inglesas de 1806, abordando la memoria colectiva y la identidad nacional con múltiples personajes.

Hora: 20:00.

20:00. Ubicación: Nave Cultural, Sala 2.

Nave Cultural, Sala 2. Entradas: Anticipada $8.000. General $12.000. Disponibles en Entrada Web. Dos extraños en la noche Los espectáculos del día sábado. Entrada Web A través de escenas independientes, el espectáculo explora las contradicciones del mundo actual tocando temas como el amor, el trabajo y la memoria.