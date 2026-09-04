Agenda cultural MDZ: los mejores espectáculos para disfrutar el sábado 5 de septiembre
En el primer fin de semana del mes de la primavera, las opciones abundan y no hay que perdérselas. ¿Cuáles son las propuestas?
El sábado invita a salir desde temprano con opciones para todas las edades y gustos. La provincia se llena de energía con festejos rockeros de alcance nacional, obras que repasan la historia, espectáculos infantiles y propuestas íntimas para cerrar la noche. A continuación, la agenda del sábado.
El Explorador
Un viaje lleno de aventuras, música y emoción recorriendo historias a través de canciones súper conocidas para cantar y bailar en familia, despertando al niño interior.
- Hora: 16:30.
- Ubicación: Cine Teatro Plaza.
- Entradas: Desde $25.000 a $30.000. Promo Familiar 4x3 con el código PROMOFAMILIAR. Disponibles en Entrada Web.
Kapanga: Gira 30 Años
La banda celebra tres décadas de ruta y música repasando su historia y reafirmando su vigencia, con la actuación de Hidalgo y sus Galácticos como banda invitada.
- Hora: 20:00.
- Ubicación: Auditorio Ángel Bustelo.
- Entradas: Desde $35.000 a $50.000. Disponibles en Entrada Web.
El Inglés
Obra histórica con dirección y actuación de Guillermo Troncoso que revive las Invasiones Inglesas de 1806, abordando la memoria colectiva y la identidad nacional con múltiples personajes.
- Hora: 20:00.
- Ubicación: Nave Cultural, Sala 2.
- Entradas: Anticipada $8.000. General $12.000. Disponibles en Entrada Web.
Dos extraños en la noche
A través de escenas independientes, el espectáculo explora las contradicciones del mundo actual tocando temas como el amor, el trabajo y la memoria.
- Hora: 21:30.
- Ubicación: Vortex Bar, Salón Principal.
- Entradas: General $10.000. Disponibles en Entrada Web.