"Imaginate poder clonar a Messi": Adolfo Cambiaso clonó 80 veces a su caballo y descolocó a Pergolini con su filosofía

Frente al conductor, el deportista explicó cómo nombra a sus ejemplares y planteó una llamativa analogía genética.

En su visita al programa Otro día perdido, Adolfo Cambiaso dejó mudo a Mario Pergolini al detallar cómo impulsó la clonación de caballos en la Argentina. El deportista recordó sus inicios en esta práctica iniciada en 2010 debido al temor de perder a un ejemplar clave en su carrera.

La obsesión de Cambiaso que descolocó por completo a Pergolini “Yo me largué en 2010 a clonar, y fue una locura total. Se me estaba por morir un caballo que era muy importante sentimentalmente para mí y empecé a guardarme células”, rememoró el polista. Con el fin de graficar el valor genético, agregó: “Messi, Kun, Maradona, es como tener un pedacito de cada uno”.

Tras asesorarse en Estados Unidos y capacitar a veterinarios locales, trajo el procedimiento al país. La mayor sorpresa de la entrevista llegó cuando reveló que replicó 80 veces a “La Cuartetera”, su yegua estrella.

Al indagar sobre la denominación de los ejemplares, el conductor escuchó un planteo particular. “A mí me hacían entrevistas y me decían ‘¿por qué no les pones nombre?’. Y yo digo ‘pero está mal cambiarle el nombre, si es ella’”, argumentó el referente.

“La Cuartetera” sirvió de base para realizar 80 réplicas genéticas a lo largo de los años. Captura TV Luego llevó la idea al terreno personal del presentador: “Yo te clono a vos, nace Mario, ¿y le pongo otro nombre? No, le pongo ‘Mario 01’”. La reflexión impactó directamente en el estudio: “¡Ay, qué pregunta! Tiene como algo filosófico”, reaccionó Pergolini.