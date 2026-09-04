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Adolfo Cambiaso

"Imaginate poder clonar a Messi": Adolfo Cambiaso clonó 80 veces a su caballo y descolocó a Pergolini con su filosofía

Frente al conductor, el deportista explicó cómo nombra a sus ejemplares y planteó una llamativa analogía genética.

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Adolfo Cambiaso pionero en implementar la clonación equina en el polo argentino. / Captura Eltrece
Adolfo Cambiaso pionero en implementar la clonación equina en el polo argentino. / Captura Eltrece

En su visita al programa Otro día perdido, Adolfo Cambiaso dejó mudo a Mario Pergolini al detallar cómo impulsó la clonación de caballos en la Argentina. El deportista recordó sus inicios en esta práctica iniciada en 2010 debido al temor de perder a un ejemplar clave en su carrera.

La obsesión de Cambiaso que descolocó por completo a Pergolini

“Yo me largué en 2010 a clonar, y fue una locura total. Se me estaba por morir un caballo que era muy importante sentimentalmente para mí y empecé a guardarme células”, rememoró el polista. Con el fin de graficar el valor genético, agregó: “Messi, Kun, Maradona, es como tener un pedacito de cada uno”.

Tras asesorarse en Estados Unidos y capacitar a veterinarios locales, trajo el procedimiento al país. La mayor sorpresa de la entrevista llegó cuando reveló que replicó 80 veces a “La Cuartetera”, su yegua estrella.

Al indagar sobre la denominación de los ejemplares, el conductor escuchó un planteo particular. “A mí me hacían entrevistas y me decían ‘¿por qué no les pones nombre?’. Y yo digo ‘pero está mal cambiarle el nombre, si es ella’”, argumentó el referente.

&ldquo;La Cuartetera&rdquo; sirvi&oacute; de base para realizar 80 r&eacute;plicas gen&eacute;ticas a lo largo de los a&ntilde;os.

“La Cuartetera” sirvió de base para realizar 80 réplicas genéticas a lo largo de los años.

Luego llevó la idea al terreno personal del presentador: “Yo te clono a vos, nace Mario, ¿y le pongo otro nombre? No, le pongo ‘Mario 01’”. La reflexión impactó directamente en el estudio: “¡Ay, qué pregunta! Tiene como algo filosófico”, reaccionó Pergolini.

El polista compar&oacute; la importancia del caballo con el motor de un auto en F&oacute;rmula 1.

El polista comparó la importancia del caballo con el motor de un auto en Fórmula 1.

Finalmente, Cambiaso aseguró que el comportamiento de las copias resulta idéntico aun criándose en entornos distintos: “Es el ADN lo fuerte. Hice todo tipo de pruebas con distintos domadores, distinta historia y se comportan parecido”. "Imaginate poder clonar a Messi", concluyó y dejó atónito a Mario Pergolini en su propio programa.

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