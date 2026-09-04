"Cerati Eterno": los carteles de tránsito de Buenos Aires que se transformaron en homenaje

Hay homenajes que no necesitan un escenario . A veces aparecen en una pared, en una canción que vuelve a sonar después de años o, como ocurrió este viernes en Buenos Aires, en un cartel de tránsito en plena calle .

A 12 años de la muerte de Gustavo Cerati , distintas imágenes comenzaron a circular en redes sociales y mostraron carteles de la vía pública intervenidos con una frase que resume el sentimiento de sus seguidores: "Cerati Eterno" .

El recuerdo del líder de Soda Stereo volvió a ocupar las calles porteñas y se mezcló con la circulación cotidiana de la Ciudad . Mientras miles de usuarios compartieron fotografías de distintas etapas de su carrera y fragmentos de sus canciones, los mensajes aparecieron también en el espacio público.

El aniversario se conmemora cada 4 de septiembre , fecha en la que Cerati murió en 2014, a los 55 años. Doce años después, su figura continúa presente en la cultura popular argentina y latinoamericana.

La particularidad de este aniversario estuvo en la manera en que los fanáticos llevaron el homenaje a las calles. La intervención convirtió elementos habituales del paisaje porteño en pequeños recordatorios de la vigencia de la obra del músico.

"Cerati eterno", la frase en los carteles de tránsito de CABA

La escena tiene además un significado especial en una ciudad que aparece constantemente vinculada con la historia de Cerati. Buenos Aires fue el lugar donde nació, creció y desarrolló buena parte de su carrera artística, primero con Soda Stereo y luego como solista. Por eso, el homenaje no quedó limitado a las plataformas digitales. Las calles también se transformaron en parte del recuerdo.

De las redes a las calles de Buenos Aires

Los hashtags #CeratiEterno y #SinGustavo concentraron parte de las publicaciones de sus seguidores, que recuperaron distintas etapas de su carrera y volvieron a compartir sus canciones.

Pero las imágenes de los carteles de tránsito aportaron otra dimensión al homenaje: la posibilidad de encontrar el nombre de Cerati mientras se transita por la Ciudad. La postal resume una característica que atraviesa su legado: su música dejó de pertenecer solamente a los discos y pasó a formar parte del paisaje cultural de Buenos Aires.

El vínculo de Cerati con Buenos Aires

Uno de los homenajes más importantes es el paso bajo nivel Gustavo Cerati, en Villa Ortúzar. El lugar fue inaugurado en 2017 y lleva además un extenso mural inspirado en la obra del músico, con referencias a sus discos y retratos. La elección del nombre surgió de una votación en la que también habían sido postulados Julio Cortázar y Carlitos Balá.

El paseo bajo nivel Gustavo Cerati, en Villa Ortuzar

La propia obra de Cerati también tuvo una fuerte conexión con Buenos Aires. Canciones como “En la ciudad de la furia” quedaron asociadas para siempre con la identidad urbana de la capital argentina, mientras que distintos momentos de su carrera estuvieron atravesados por escenarios y lugares de la Ciudad.

Así, el homenaje de este 4 de septiembre encontró una nueva forma de expresarse: un mensaje breve sobre un cartel de tránsito que, durante unos segundos, convierte una calle cualquiera en un lugar de memoria.