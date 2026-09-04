"No somos amigos": Jorge Rial no se guardó nada contra Moria Casán y mandó al frente a Sofía Gala al confesar llamadas íntimas

El periodista reaccionó ante las declaraciones sobre su expareja y ventiló situaciones del pasado de la actriz.

Las declaraciones de Moria Casán sobre las llamadas que recibía de Jorge Rial durante su relación con Mariana Antoniale tuvieron una respuesta inmediata. El conductor de Argenzuela enfrentó el micrófono de SQP y reaccionó con contundencia ante los dichos de la diva.

Rial le tiró con todo a Moria Casán En un principio, el periodista ratificó sus afirmaciones previas respecto al alejamiento de pautas publicitarias cuando la diva lo reemplazó en la pantalla. “Yo digo verdades y si se le atravesó algo, como dice ella, ‘todo lo que entra tiene que salir’”, aseveró con firmeza.

Al ser consultado sobre las supuestas charlas privadas donde hablaba de su expareja, el comunicador reconoció la existencia de las comunicaciones, pero dejó en claro la reciprocidad de las mismas. “Sí, tuvimos muchas charlas. Ella también me llamaba”, explicó frente a la cámara.

Sin embargo, el momento de mayor impacto ocurrió cuando el presentador decidió sumar a la conversación a Sofía Gala, hija de la diva. La mención buscó exponer que los contactos familiares funcionaban en ambas direcciones durante años anteriores.

Las panelistas manifestaron su asombro en el estudio tras las revelaciones del periodista. Captura SQP “Su hija me llamaba cuando salió con ese señor grande, vino a mi casa cuando salió con el médico”, lanzó Rial, provocando que las panelistas Yanina Latorre y Ximena Capristo se tomaran la cabeza en el estudio por el tenor de sus palabras.