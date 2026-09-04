De Miley Cyrus y Maia Reficco a Los Caligaris: los lanzamientos musicales más destacados de la semana

La agenda musical volvió a cargarse de novedades. Entre nuevos álbumes, colaboraciones, regresos y artistas que inauguran etapas, MDZ recomienda algunos de los estrenos más destacados de la semana para sumar a tu playlist .

Después de presentar "amapola" como anticipo, Maia Reficco lanzó de visita , su primer EP a través de Interscope Records. El proyecto está integrado por seis canciones y representa el comienzo de una nueva etapa para la cantante y compositora argentina después de desarrollar parte de su carrera entre los escenarios de Broadway y diferentes producciones audiovisuales internacionales.

El trabajo propone acercarse a una faceta personal de Reficco a través de canciones que recorren la vulnerabilidad, la identidad, el deseo y las complejidades de los vínculos contemporáneos. En términos sonoros, combina el pop con elementos provenientes de la escena alternativa. El tema central del EP es "sur" , elegido como focus track del proyecto. La canción combina una dimensión íntima en sus letras con el sonido que Reficco comienza a construir en este nuevo capítulo de su carrera.

Después de iniciar una gira conjunta, Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris vuelven a encontrarse bajo el concepto Los Auténticos Caligaris: La Fórmula Perfecta para presentar una nueva versión de " Te quiero tanto " . La canción pertenece a Sergio Denis y con el paso del tiempo también se incorporó al repertorio popular como un himno cantado en las canchas.

Ahora, el tema adquiere una nueva versión a través del encuentro entre las dos bandas argentinas, que comenzaron su gira conjunta el 22 de agosto en Córdoba y tienen previsto continuar el recorrido por México y Colombia entre octubre y noviembre .

Cindy Cats y Dante Spinetta llevan "Pensando en ella" al vivo

Cindy Cats presentó una nueva versión de "Pensando en ella" junto a Dante Spinetta. La grabación se realizó en directo durante los conciertos que la banda ofreció con localidades agotadas en Amerika durante abril.

La composición original forma parte de Día 3, el trabajo discográfico más reciente de Spinetta. Para esta nueva interpretación, su voz y su groove se integran con la instrumentación de Cindy Cats y con la energía del público presente durante la grabación.

Miley Cyrus anticipa su décimo álbum con "Bass Persuades"

Miley Cyrus presentó "Bass Persuades", el primer adelanto de su décimo álbum de estudio, que llevará el mismo nombre y llegará a las plataformas el próximo 18 de septiembre. La canción fue estrenada junto a un videoclip dirigido por Mert Alas, colaborador de la cantante. Musicalmente, el tema se sostiene sobre una base electrónica que combina beats y melodías con un sonido que remite a los primeros años de la década del 90.

El lanzamiento abre una nueva etapa dentro de una carrera en la que Cyrus transitó diferentes estilos, entre ellos el pop, el rock, la música alternativa y el dance. La artista también anunció su regreso a los escenarios. Tiene previstas dos presentaciones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, programadas para el 16 y el 18 de octubre.

Fidel Nadal presenta su nuevo álbum, "Original Sound"

Con 45 años de carrera, Fidel Nadal continúa ampliando su repertorio con Original Sound, un nuevo álbum compuesto por doce canciones. El proyecto recupera un sonido vintage, orgánico y predigital, una búsqueda vinculada con una trayectoria en la que el artista conectó diferentes estilos, países, épocas y grupos.

Antes de la publicación del disco ya se habían conocido dos de sus canciones: "Transpirar la remera" y "One plus one", esta última realizada junto a Black Prophet, artista de Ghana. Original Sound se incorpora así a un catálogo de cientos de composiciones desarrolladas por Nadal a lo largo de sus más de cuatro décadas dentro de la música.

Bardero$ vuelve con "Mala Vida"

C.R.O y Homer El Mero Mero vuelven a trabajar juntos como Bardero$ con "Mala Vida", un álbum que marca el regreso oficial del dúo y recupera elementos de la identidad artística y sonora que definieron sus primeros años.

El nuevo material retoma un sonido crudo, oscuro y pesado ligado a sus raíces dentro del hip hop en español. La propuesta combina guitarras orgánicas, arreglos interpretados por una banda en vivo y una producción que acompaña el universo lírico del proyecto.

Las canciones vuelven sobre algunos de los ejes que forman parte de la identidad de Bardero$: la calle, la lealtad, la hermandad y las diferentes caras de una vida al límite. De esta manera, C.R.O y Homer El Mero Mero retoman el proyecto conjunto sin abandonar las características que marcaron su recorrido.

Camilo abre una nueva etapa con "El Árbol"

Camilo presentó "El Árbol", primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Para Cuando Sean Mayores. La canción parte de una pregunta: qué ocurriría si una persona supiera que está viviendo por última vez una experiencia cotidiana. A partir de esa premisa, el músico colombiano plantea una reflexión sobre la dificultad de los adultos para permanecer en el presente y reconocer el valor de determinados momentos mientras suceden.

El propio Camilo explicó el concepto a partir del recuerdo de aquellas situaciones cuya importancia solo aparece después: el último abrazo a una persona querida, la última vez junto a los amigos del colegio o el último paseo en la bicicleta de la infancia. "El Árbol" funciona de esta manera como la primera presentación del universo que formará parte de Para Cuando Sean Mayores.

LISA vuelve a sus raíces con "SaWaDiKa"

LISA presentó "SaWaDiKa", un nuevo single cuyo título recupera el saludo tailandés que significa "hola". La canción marca un regreso de la rapera y cantante a sus raíces y recupera especialmente su faceta ligada al hip hop. El lanzamiento también cuenta con un videoclip filmado en Bangkok, Tailandia, ciudad natal de la artista.

Dirigido por Bang Jae Yeob, el video recorre diferentes locaciones de la capital tailandesa y combina esos escenarios con coreografías y distintos looks de LISA. El concepto audiovisual acompaña así la intención central del lanzamiento: conectar su presente artístico con su lugar de origen y con una parte de la identidad sonora que atraviesa su carrera.