Los estrenos de streaming de la semana: de lo último de Star Wars al regreso de The Gentlemen

Septiembre arrancó fuerte en materia de streaming . Las plataformas coincidieron en la misma semana con varios estrenos de peso, desde series esperadas desde hace tiempo por los fans hasta películas que ya hicieron su paso por los cines para llegar a la comodidad del hogar.

Hay drama de época, comedia de acción, ciencia ficción y hasta un thriller de atracos. Repasamos los seis mejores estrenos de la semana para ver en Netflix , Prime Video , HBO Max , Disney Plus y Apple TV .

Dos años tuvieron que esperar los fans para que Guy Ritchie retomara esta serie que fue una de las sorpresas de Netflix en 2024. Hablamos de The Gentlemen (o Los Caballeros), la serie basada en la película del mismo nombres estrenada en 2019.

La segunda temporada cuenta con 8 nuevos episodios que retoman la historia un año después de los sucesos de la primera entrega. Eddie Horniman y Susie Glass ya unieron fuerzas para manejar el imperio criminal de Bobby, pero ahora buscan expandirlo más allá de Inglaterra, hasta los lagos del norte de Italia. Theo James y Kaya Scodelario repiten como protagonistas, acompañados por Ray Winstone, Joely Richardson y Vinnie Jones, más las incorporaciones de Hugh Bonneville, Michele Morrone y Maya Jama.

Al igual que la primera temporada, The Gentlemen mantiene el tono de thriller y comedia negra que caracteriza el universo de Ritchie y que acompañó al primera tanda de episodios, Si te gustó la mezcla de humor, violencia y aristócratas metidos en negocios turbios de la primera temporada, esta segunda entrega promete llevar esa fórmula un paso más allá.

Mal de amores | Netflix

Netflix

Netflix acaba de sumar a su catálogo la serie Mal de amores, basada en la novela homónima de Ángeles Mastretta de 1995. La historia ya había tenido una adaptación en 2008 con la película Arráncame la vida. Ahora, fue la hija de la autora, Catalina Aguilar Mastretta, quien se propuso llevar la historia de vuelta a la pantalla como una serie de 7 episodios.

La trama comienza en pleno estallido de la Revolución Mexicana, allí conocemos a Emilia Sauri, interpretada por Renata Vaca, una joven que sueña con estudiar medicina en una época en la que eso era casi impensado para una mujer. En el camino se cruzan Daniel Cuenca (Juan Pablo Fuentes), un revolucionario que conoce desde chica, y Antonio Zavalza (Iván Amozurrutia), un médico que apuesta por la paz en medio de la guerra.

La producción, que cuenta con un gran recibimiento por parte de la crítica, no escatimó el detalles y se filmó en 44 locaciones de México, Puebla y San Luis Potosí, con más de 11 mil prendas de vestuario y unos 3 mil extras en pantalla.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu| Disney Plus

Foto: Lucasfilm.

Después de su paso por los cines, la nueva película de Star Wars llegó a Disney Plus. Jon Favreau vuelve a dirigir a Pedro Pascal como Din Djarin, quien esta vez se ve envuelto en una misión para la Nueva República junto a Grogu. La aventura los lleva a rescatar al heredero de Jabba the Hutt, Rotta, con la voz de Jeremy Allen White, mientras Sigourney Weaver se suma como la coronel Ward. Hasta Martin Scorsese tiene un pequeño cameo como cocinero.

Lucasfilm.

La película no tuvo el recorrido que Lucasfilm esperaba en la taquilla, terminó siendo la entrega live-action de Star Wars con 345 millones de dólares, una de las recaudaciones más bajas de toda la franquicia. Con todo, se quedó con un 60% de aprobación en Rotten Tomatoes y buena parte de la crítica coincidió en que se trata de una aventura entretenida y sin sobresaltos, ideal para quienes disfrutaron la serie original y quieren más de este dúo.

Mayday| Apple TV

Ryan Reynolds y Kenneth Branagh hacen dupla en esta comedia de acción ambientada en plena Guerra Fría, recién estrenada en Apple TV. Reynolds interpreta a Troy Kelly, un piloto de la Marina estadounidense que queda varado en territorio soviético después de que una misión secreta sale mal. Para sobrevivir, tiene que aliarse con Nikolai Ustinov (Branagh), un exagente de la KGB tan rudo como fanático de la cultura pop estadounidense. Completan el elenco Maria Bakalova, Marcin Dorociski y David Morse.

Kenneth Branagh y Ryan Reynolds protagonizan Mayday. Apple TV

Detrás de cámara están Jonathan Goldstein y John Francis Daley, la dupla responsable de Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones y Noche de juegos, y la película llega además avalada por los productores de Deadpool & Wolverine. Con buena aprobación por parte de la crítica, es ideal para quienes buscan una propuesta entretenida que combina comedia y espionaje.

Zona de riesgo | Prime Video

Aaron Taylor-Johnson protagoniza Zona de riesgo. StudioCanal

David Mackenzie, el director de Sin nada que perder, vuelve al thriller con esta película que combina desactivación de bombas con un atraco en tiempo real. Todo arranca cuando unos obreros encuentran, en pleno centro de Londres, una bomba de 500 libras de la Segunda Guerra Mundial que nunca llegó a explotar. La ciudad entera tiene que evacuarse, y ese caos es justo lo que un grupo de ladrones aprovecha para ejecutar un plan que vienen preparando hace tiempo.

Aaron Taylor-Johnson encabeza el reparto como el mayor Will Tranter, mientras que Theo James, otra vez presente en esta lista gracias a The Gentlemen, se suma como uno de los ladrones junto a Sam Worthington y Gugu Mbatha-Raw. Justamente Taylor-Johnson y James son dos de los nombres que más sonaron en los últimos años para quedarse con el papel de James Bond, así que verlos compartir pantalla es parte del atractivo. La crítica destacó sobre todo el manejo del ritmo, con dos historias que corren en paralelo y funcionan casi como dos películas en una.

En el camino| HBO Max

Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez protagonizan En el camino. Wonder Pictures

La nueva película de David Pablos, el director de La vida después, llegó a HBO Max luego de un importante recorrido por festivales, incluido el el premio a Mejor Película en la sección Orizzonti del Festival Internacional de Cine de Venecia. Además de contar con 13 nominaciones a los Premios Aries, ha sido el título elegido para representar a México en la próxima edición de los Oscar en la categoría de Mejor película internacional.

En el camino sigue a Veneno (Osvaldo Sánchez), un joven que recorre las rutas del norte de México y suele frecuentar paradores de camioneros. Ahí conoce a Muñeco (Víctor Prieto), un conductor solitario, y entre los dos arranca un vínculo que mezcla atracción, negocios de dudosa legalidad y algo parecido al amor, mientras el pasado de Veneno amenaza con volver y complicarlo todo. Es una propuesta más pausada y melancólica que otras películas ambientadas en ese mundo, con un romance inesperado como motor de la historia.