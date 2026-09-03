Netflix estrena una miniserie para maratonear que te dejará con los pelos de punta

Netflix suma el 24 de septiembre "Mis muertos tristes", una miniserie de cuatro episodios inspirada en la obra de Mariana Enríquez y dirigida por Pablo Larraín.

El 24 de septiembre Netflix sumará a su catálogo una prometedora miniserie de cuatro capítulos. Mis muertos tristes está inspirada en una obra destacada de la autora Mariana Enriquez, y además la producción estuvo bajo la dirección de Pablo Larraín.

La serie está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez.

Netflix: de qué se trata “Ema, una médica de 60 años, puede ver y escuchar a los muertos. Los llama “presencias” y ha vivido toda su vida evitando que ese don la conecte con el sufrimiento de otros. Pero cuando su sobrina Julie —una joven perturbada que también puede comunicarse con los muertos, aunque de una forma mucho más intensa y sexual— llega a su casa, Ema se ve obligada a involucrarse”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

Netflix promete romperla con esta serie. Fuente: Netflix. La trama sigue a Ema, una médica de 60 años que convive en silencio con la capacidad de percibir espíritus, entidades a las que prefiere llamar simplemente "presencias". Acostumbrada a marcar distancia para protegerse de los sufrimientos de otros, su rutina se fractura cuando Julie, su sobrina, se instala en su casa. A diferencia de su tía, la joven manifiesta este mismo don de una manera visceral, perturbadora e impregnada de carga sexual.

Su llegada transforma la convivencia en un detonante que altera el orden entre ambos planos y expande el susurro de los difuntos por todo el vecindario.