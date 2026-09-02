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La nueva serie de Netflix con 7 capítulos que está basada en un exitoso libro romántico

La adaptación de la novela de Ángeles Mastretta llega a Netflix con una miniserie de época que entrelaza amor, revolución y la búsqueda de vocaciones femeninas.

Marla Ferrón

Mal de amores es la nueva serie de Netflix.

Mal de amores es la nueva serie de Netflix.

Netflix

Las aspiraciones profesionales, las convulsiones sociales y el amor se entrelazan en la nueva superproducción de época que Netflix acaba de incorporar a su catálogo. Mal de amores desembarcó en la plataforma con una miniserie de 7 episodios y ya genera gran expectativa por estar inspirada en una de las obras literarias más queridas de Latinoamérica.

Ambientada en los años previos y durante el estallido de la Revolución mexicana, la historia sigue los pasos de Emilia Sauri (interpretada por Renata Vaca), una joven decidida a cumplir su sueño de estudiar medicina en un contexto donde las mujeres debían luchar para hacer oír sus vocaciones. A la par de sus convicciones, Emilia enfrenta un profundo dilema romántico dividida entre dos apasionadas visiones del mundo: la del revolucionario Daniel Cuenca y la del médico pacifista Antonio Zavalza.

Más allá del triángulo amoroso, la ficción explora el impacto de la guerra civil, la transición de México hacia la modernidad y el fascinante contraste entre la medicina científica tradicional y la herbolaria ancestral.

No te pierdas el tráiler de la serie

La serie adapta la aclamada novela homónima escrita en 1996 por la célebre autora y periodista mexicana Ángeles Mastretta, obra ganadora del prestigioso Premio Rómulo Gallegos. Pero lo que llamó la atención de la crítica es que está dirigida, producida y coescrita por Catalina Aguilar Mastretta, hija de la escritora. Su mirada asegura un respeto absoluto por la esencia y la fuerza de los personajes creados por su madre.

Asimismo, el rodaje combinó más de 44 locaciones reales en Puebla, San Luis Potosí y la Ciudad de México, sumado al uso de tecnología avanzada de producción virtual para recrear minuciosamente la estética prerrevolucionaria.

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