La nueva serie de Netflix con 7 capítulos que está basada en un exitoso libro romántico

La adaptación de la novela de Ángeles Mastretta llega a Netflix con una miniserie de época que entrelaza amor, revolución y la búsqueda de vocaciones femeninas.

Las aspiraciones profesionales, las convulsiones sociales y el amor se entrelazan en la nueva superproducción de época que Netflix acaba de incorporar a su catálogo. Mal de amores desembarcó en la plataforma con una miniserie de 7 episodios y ya genera gran expectativa por estar inspirada en una de las obras literarias más queridas de Latinoamérica.

Ambientada en los años previos y durante el estallido de la Revolución mexicana, la historia sigue los pasos de Emilia Sauri (interpretada por Renata Vaca), una joven decidida a cumplir su sueño de estudiar medicina en un contexto donde las mujeres debían luchar para hacer oír sus vocaciones. A la par de sus convicciones, Emilia enfrenta un profundo dilema romántico dividida entre dos apasionadas visiones del mundo: la del revolucionario Daniel Cuenca y la del médico pacifista Antonio Zavalza.

Más allá del triángulo amoroso, la ficción explora el impacto de la guerra civil, la transición de México hacia la modernidad y el fascinante contraste entre la medicina científica tradicional y la herbolaria ancestral.

No te pierdas el tráiler de la serie La serie adapta la aclamada novela homónima escrita en 1996 por la célebre autora y periodista mexicana Ángeles Mastretta, obra ganadora del prestigioso Premio Rómulo Gallegos. Pero lo que llamó la atención de la crítica es que está dirigida, producida y coescrita por Catalina Aguilar Mastretta, hija de la escritora. Su mirada asegura un respeto absoluto por la esencia y la fuerza de los personajes creados por su madre.