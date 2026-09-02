La miniserie argentina de 8 capítulos que podés ver en Netflix

Netflix ofrece Puerta 7, una miniserie argentina ideal para maratonear. Todos los detalles de la producción sobre fútbol, poder y barras bravas.

Netflix continúa ampliando su catálogo con constantes novedades, pero también tiene producciones clásicas ideales para una maratón. Para los fanáticos del cine y las series argentinas, la plataforma de streaming ofrece Puerta 7, una miniserie atrapante que explora con realismo el entramado del fútbol, las barras bravas y la política.

Netflix: de qué se trata “Una mujer con una férrea determinación trabaja para librar al fútbol de la violencia y la corrupción que rodean a las barras bravas argentinas”, detalla la sinopsis oficial de la plataforma de la N roja.

A lo largo de sus ocho episodios, la serie ofrece un relato crudo y directo sobre el crimen organizado que opera dentro de los clubes deportivos. La trama expone los negocios oscuros, las internas de poder y las intensas tensiones entre las distintas facciones de la hinchada.

Para desarrollar esta historia, la ficción se centra en el Ferroviarios Fútbol Club, una institución deportiva ficticia creada especialmente para la miniserie que compite en la Primera División de Argentina. A través de este club, la producción construye un retrato ficcional pero profundamente realista del fútbol local.

Esta producción, estrenada en 2020, cuenta con las actuaciones protagónicas de Dolores Fonzi, Esteban Lamothe y Carlos Belloso. La ficción fue creada por Martín Zimmerman y está recomendada para mayores de 16 años debido a la intensidad de sus escenas.