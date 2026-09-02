Netflix: total suspenso en esta serie y muchos esperan una segunda temporada

Por qué todo el mundo está pidiendo una segunda temporada de este éxito de Netflix. Son 8 capítulos intensos.

Diamantes Turbios es una serie de Netflix que te atrapa desde el primer episodio. La trama arranca cuando un hombre sume el imperio familiar en una deuda aplastante, obligando a su hermano separado a regresar al peligroso distrito de diamantes de Amberes para poner las cosas en orden.

El drama familiar que te dejará con ganas de ver más Tienes que verla porque combina tensión, traiciones familiares y un vistazo fascinante a los negocios clandestinos en Europa. La historia mezcla secretos oscuros con problemas reales entre familiares, haciendo que cada capítulo termine en un punto alto que no te deja despegarte de la pantalla.