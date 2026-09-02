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Una comedia para desconectarte en Netflix es la mejor opción

Por qué sus dos temporadas son perfectas si quieres ver algo ligero y divertido. Esta comedia de Netflix es una opción.

Julián Martínez

Una comedia para el fin de semana.

Una comedia para el fin de semana.

Guerra de vecinos es diversión pura. Esta serie de Netflix muestra cómo dos familias totalmente opuestas terminan viviendo frente a frente en un exclusivo barrio de clase alta, desatando un choque constante.

La serie ideal para pasar un rato entre risas y situaciones descabelladas

Las matriarcas de cada hogar inician un enfrentamiento que deja en evidencia las apariencias. La trama toma este choque social y lo transforma en situaciones ridículas que te hacen conectar de inmediato con los personajes.

Tienes que verla por su humor ligero y además logra sacarte una sonrisa incluso en tus días más pesados. La mezcla entre malentendidos, chismes y la rivalidad desmedida entre las dos protagonistas crea un ritmo ágil que devoras en pocas tardes.

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