Una comedia para desconectarte en Netflix es la mejor opción

Por qué sus dos temporadas son perfectas si quieres ver algo ligero y divertido. Esta comedia de Netflix es una opción.

Guerra de vecinos es diversión pura. Esta serie de Netflix muestra cómo dos familias totalmente opuestas terminan viviendo frente a frente en un exclusivo barrio de clase alta, desatando un choque constante.

La serie ideal para pasar un rato entre risas y situaciones descabelladas Las matriarcas de cada hogar inician un enfrentamiento que deja en evidencia las apariencias. La trama toma este choque social y lo transforma en situaciones ridículas que te hacen conectar de inmediato con los personajes.