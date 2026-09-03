La película española de Netflix que combina drama y secretos familiares

Netflix tiene una película de Pedro Almodóvar protagonizada por Penélope Cruz y Milena Smit. Una historia sobre maternidad, secretos y vínculos inesperados.

Netflix reúne en su catálogo películas para todos los gustos y edades. Entre las producciones españolas que se destacan está Madres paralelas, un drama dirigido por Pedro Almodóvar y estrenado en 2021. La historia está protagonizada por Penélope Cruz y Milena Smit. El elenco también incluye a Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma y Julieta Serrano.

La película sigue a Janis y Ana, dos mujeres que coinciden en una habitación de hospital porque están a punto de dar a luz el mismo día. Ambas son madres solteras, pero atraviesan el embarazo de maneras muy diferentes. Entre ellas surge un vínculo que terminará modificando sus vidas.

A partir de la relación entre las dos mujeres, la película aborda temas vinculados con la maternidad, los secretos familiares y los vínculos personales. Al mismo tiempo, la historia incorpora una mirada sobre la memoria histórica de España y el pasado relacionado con la Guerra Civil.

Netflix Madres paralelas tiene una duración aproximada de 2 horas. El guion y la dirección estuvieron a cargo de Pedro Almodóvar, mientras que la música fue compuesta por Alberto Iglesias. La película tuvo su estreno mundial como inauguración del Festival Internacional de Cine de Venecia de 2021. Allí, Penélope Cruz recibió la Copa Volpi a la mejor actriz. Además, la producción obtuvo dos nominaciones a los Premios Oscar de 2022: mejor actriz para Cruz y mejor banda sonora original para Alberto Iglesias.

Con una historia que cruza maternidad, relaciones familiares y memoria, la película propone un drama centrado en dos mujeres cuyas vidas quedan unidas por una situación inesperada. Es una opción para quienes buscan en Netflix una película española con una historia íntima y emotiva.