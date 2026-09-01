Penélope Cruz contó su rutina para mantenerse saludable

Penélope Cruz contó cómo es su alimentación, qué desayuna y qué hábitos mantiene para sentirse bien, desde el ejercicio hasta las horas de descanso.

Penélope Cruz es una de las actrices que no pasa desapercibida en ningún rincón del mundo. Años atrás, en una entrevista, contó algunos de los hábitos que mantiene para sentirse bien y cuidar su salud. Explicó que intenta combinar una alimentación saludable con ejercicio y descanso. Aquí te los contamos.

La entrevista fue realizada por ELLE Canadá y publicada en febrero de 2021. En aquella oportunidad, habló sobre su rutina y contó cómo suele comenzar sus días. Su desayuno incluye huevos, fruta, cereales caseros o tostadas de espelta. En algunas ocasiones también toma jugo de apio.

La actriz española aclaró que no sigue una dieta específica. Según explicó, intenta mantener una alimentación basada en productos saludables y orgánicos. Entre los alimentos que forman parte de su cocina mencionó frutas y verduras, carne, pescado, quinoa y arroz integral.

Huevos, fruta y cereales: el desayuno que elige Penélope Cruz El desayuno es una de las comidas a las que Cruz hizo referencia durante la entrevista. Además de los alimentos mencionados, contó que consume suplementos naturales y un batido de proteínas orgánicas. También aseguró que es fanática del café arábica orgánico con leche de almendras, aunque intenta limitarse a dos por día.

Su alimentación tampoco excluye por completo otros productos. En su casa suele tener pasta, azúcar de coco, stevia y chocolate. La actriz explicó que le gusta comer de manera saludable y que sus hijos también siguen una alimentación de este estilo.