Por qué recomiendan rociar con vinagre la parrilla antes de hacer un asado
Un sencillo truco casero recomienda rociar la parrilla con vinagre blanco antes de encender el fuego, facilitando la limpieza profunda de residuos.
Remover la grasa quemada y los restos de comida acumulados en la parrilla suele ser la parte más complicada a la hora de hacer un asado. Si bien el mercado ofrece múltiples limpiadores sintéticos, existe un recurso casero simple: el vinagre blanco.
Limpieza con vinagre
Gracias a su concentración de ácido acético, este ingrediente ablanda los depósitos grasos y facilita el desprendimiento de la mugre sin necesidad de aplicar químicos agresivos antes de cocinar.
Cómo aplicar el truco del vinagre
Con la parrilla apagada y a temperatura ambiente, aplicar vinagre blanco sobre los hierros usando un pulverizador.
Después dejar reposar la solución durante unos minutos para que el ácido penetre en la suciedad incrustada. Pasar un cepillo de cerdas metálicas o una esponja abrasiva para descalzar los residuos aflojados.
El paso siguiente es pasar un paño húmedo con agua limpia para retirar cualquier resto de ácido o mugre antes de poner los alimentos al fuego.
Precauciones
Se aconseja revisar el tipo de material de la reja (enlozada, hierro fundido o acero inoxidable) para evitar desgaste en tratamientos especiales.
Además, nunca hay que combinar el vinagre con lavandina o cloro, ya que la reacción química genera vapores tóxicos altamente nocivos para la salud.
Este método funciona de manera óptima para el mantenimiento constante; si la parrilla acumula capas gruesas de grasa de años, requerirá una limpieza mecánica más profunda.