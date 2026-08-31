Limpieza de hornallas con jeringa: el método viral para recuperar la potencia del gas

Un ingenioso truco casero promete devolverle la fuerza a las llamas de la cocina eliminando la suciedad acumulada en los conductos internos del anafe. La técnica de limpieza destaca por el uso de una jeringa, recurso que permite inyectar una solución desengrasante.

Primero, fundir la vaselina a baño María hasta que quede fluida. Luego integrarla en un recipiente junto con el alcohol, el bicarbonato, el vinagre y el agua oxigenada.

El paso siguiente es extraer las tapas y hornallas de la cocina. Cargar la jeringa con la preparación e inyectarla dentro de los orificios del gas.

De a poco fregar los bordes utilizando un cepillo de dientes en desuso para remover los residuos flojos.Pasar un trapo de microfibra completamente seco antes de rearmar.

Para la superficie y los quemadores, los expertos aconsejan trabajar siempre con la estructura fría para evitar que el metal se deforme por el choque térmico. La grasa exterior se retira fácilmente con una pasta tradicional de bicarbonato de sodio y vinagre blanco.

Basta con espolvorear el bicarbonato sobre las zonas afectadas, rociar media taza de vinagre y dejar reposar la reacción efervescente durante 30 minutos. Tras la espera, se refriega con esponja, se aclara con agua caliente y se seca bien cada pieza.