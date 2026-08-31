El truco del papel higiénico en la heladera: para qué sirve y cómo utilizarlo cuando llega el calor

Durante los meses más cálidos, la heladera funciona bajo una mayor exigencia operativa. Las aperturas constantes generan un choque térmico que incrementa la condensación interior, un factor que acelera la descomposición de los alimentos e intensifica más los aromas desagradables.

Ante esta situación, el uso de un rollo de papel higiénico dentro del electrodoméstico cobra relevancia como recurso doméstico de apoyo.

El método se fundamenta en la porosidad de la celulosa, un material con capacidad higroscópica que interactúa con el ambiente interno del artefacto.

El papel absorbe la humedad ambiental en suspensión, lo que ayuda a que vegetales y frutas conserven su firmeza por más tiempo. Mientras que las fibras capturan de forma física parte de las partículas volátiles en el aire, reduciendo la intensidad de los olores sin requerir químicos ni fragancias artificiales.

El rollo absorbe la humedad de la heladera.

Para esto, debe usarse un rollo totalmente nuevo y seco, ubicado en un estante superior o lateral para no obstruir las salidas de aire.

Además, se aconseja renovarlo cada tres o cuatro semanas, o apenas presente signos visibles de humedad o deformación.

Este recurso no sustituye la limpieza regular ni elimina la fuente de una descomposición. Si hay líquidos derramados o productos vencidos, el mal olor persistirá. La prioridad siempre debe ser la desinfección de las superficies y el descarte de comida en mal estado.

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