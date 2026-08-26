La palta se pone negra en la heladera: el truco casero con un ingrediente inesperado para evitarlo
Evitar que la palta se ponga negra en la heladera es posible con un simple truco casero que utiliza cebolla, un ingrediente inesperado que actúa como antioxidante natural.
La palta se ha consolidado como una de las frutas favoritas debido a su alta concentración de grasas saludables, su versatilidad y su sabor único. Sin embargo, un problema muy frecuente en la cocina ocurre cuando sobra una mitad y corre el riesgo de oxidarse en la heladera. Para que esto no suceda, existe un truco casero muy sencillo a base de cebolla que mantiene la pulpa verde y fresca por más tiempo.
El contacto con el oxígeno del aire hace que la apariencia y la textura de la palta cambien rápidamente, adquiriendo una tonalidad marrón poco tentadora y un sabor ligeramente amargo. Los compuestos volátiles de la cebolla actúan como un antioxidante natural que ralentiza este proceso.
El truco de la cebolla para conservar la palta
Para aplicar este método de conservación, seguí estos pasos:
Cortá la cebolla: Picá un trozo mediano de cebolla (de cualquier variedad) en gajos grandes o cubos gruesos.
Prepará el recipiente: Colocá la cebolla picada en el fondo de un recipiente hermético limpio.
Acomodá la palta: Ubicá la mitad de la palta (idealmente la que conserva el carozo) sobre la base de cebolla, apoyando la cáscara hacia abajo para que la pulpa expuesta quede hacia arriba y no absorba directamente el jugo del vegetal.
Sellá y refrigerá: Cerrá bien el recipiente con su tapa hermética y guardalo en la heladera. El gas sulfurado que libera la cebolla se concentrará dentro del recipiente y evitará que la pulpa se ponga negra.
Cabe destacar que este truco es muy efectivo para mantener la palta impecable durante 24 a 48 horas. En líneas generales, una mitad abierta solo dura entre 2 y 3 días en la heladera guardada de forma correcta; pasado ese lapso, la pulpa inevitablemente comenzará a secarse y a perder su frescura.