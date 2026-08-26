La palta se pone negra en la heladera: el truco casero con un ingrediente inesperado para evitarlo

Evitar que la palta se ponga negra en la heladera es posible con un simple truco casero que utiliza cebolla, un ingrediente inesperado que actúa como antioxidante natural.

Un truco con un solo ingrediente para mantener la cebolla.

La palta se ha consolidado como una de las frutas favoritas debido a su alta concentración de grasas saludables, su versatilidad y su sabor único. Sin embargo, un problema muy frecuente en la cocina ocurre cuando sobra una mitad y corre el riesgo de oxidarse en la heladera. Para que esto no suceda, existe un truco casero muy sencillo a base de cebolla que mantiene la pulpa verde y fresca por más tiempo.

El contacto con el oxígeno del aire hace que la apariencia y la textura de la palta cambien rápidamente, adquiriendo una tonalidad marrón poco tentadora y un sabor ligeramente amargo. Los compuestos volátiles de la cebolla actúan como un antioxidante natural que ralentiza este proceso.

El truco de la cebolla para conservar la palta Para aplicar este método de conservación, seguí estos pasos: