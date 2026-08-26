Tarta de manzana invertida: económica, rendidora y lista en pocos pasos
Este postre casero promete deleitar con una base húmeda y esponjosa, realzado por el secreto de manzanas bien caramelizadas.
La tarta de manzana invertida es una de esas recetas clásicas de la cocina casera que conquistan desde el primer vistazo. Lleva una capa de manzanas caramelizadas que, al dar vuelta la tarta, queda en la parte superior, brillante, tierna y llena de sabor, sobre una masa húmeda y esponjosa.
En la cocina hay un secreto para que las manzanas queden bien caramelizadas y la tarta se desmolde sin problemas: cocinarlas primero con el caramelo y dejar que la preparación repose unos minutos antes de darla vuelta. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
40 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 3 manzanas
- 100 g de azúcar
- 30 g de manteca
- 2 huevos (para la masa)
- 100 g de azúcar (para la masa)
- 100 ml de aceite (para la masa)
- 120 ml de leche (para la masa)
- 200 g de harina leudante (para la masa)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa)
- 1 cucharadita de canela (para la masa)
Pasos
- Pelá las manzanas y cortalas en rodajas finas. En una sartén, derretí la manteca, agregá el azúcar y cociná hasta formar un caramelo. Acomodá las manzanas y cocinalas durante unos minutos.
- Batí los huevos con el azúcar, el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Incorporá la harina y la canela y mezclá hasta integrar.
- El gran secreto de esta receta es acomodar bien las manzanas caramelizadas en la base del molde, ya que serán la parte superior de la tarta una vez invertida.
- Volcá la masa sobre las manzanas y emparejá la superficie.
- Horneá a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejá reposar 5 minutos y desmoldá dando vuelta la tarta sobre un plato. Hacelo mientras todavía está tibia para evitar que el caramelo se adhiera al molde.
- Dejá enfriar unos minutos y serví.