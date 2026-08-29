Cómo prevenir el sarro en el termo en simples pasos

Mantener el termo libre de sarro no solo prolonga su vida útil, sino que también asegura la calidad del agua que consumís. La limpieza regular es clave.

El termo es un elemento central del día a día y por ese mismo uso, puede acumular sarro fácilmente. Especialmente en zonas donde el agua contiene más minerales. Para evitar que esto ocurra, uno de los hábitos más importantes es no dejar agua en su interior cuando no se está utilizando.

Una vez que termina de usarse, lo recomendable es vaciar completamente el termo y dejarlo destapado para que se seque. Mantenerlo cerrado con restos de agua en el interior puede favorecer la acumulación de residuos y también generar malos olores.

Cómo quitar el sarro del termo Si ya aparecieron depósitos de sarro, el vinagre blanco puede ser parte de un truco casero para desprenderlos. Para realizar la limpieza, hay que colocar una parte de vinagre y una parte de agua en el termo, cerrarlo y dejar actuar la mezcla durante unas horas.

El exceso de sarro puede cambiar el sabor del agua. Foto: Archivo Después, se debe vaciar el contenido y enjuagar varias veces con abundante agua hasta eliminar por completo los restos y el olor del vinagre. En caso de que todavía queden depósitos, se puede repetir el procedimiento en lugar de utilizar elementos abrasivos que puedan dañar el interior.