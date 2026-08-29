Adiós rascadores: el objeto que los gatos adoran y seguro tienes en casa

El simple objeto cotidiano que fascina a los felinos no solo les brinda un espacio seguro para descansar y observar, sino que también satisface su instinto de rascar.

La caja de cartón puede ser un juguete desestresante para los gatos.

Estimular a un gato es clave para desestresarlo y fomentar su desarrollo. Pero a diferencia de lo que muchos piensan, no es necesario gastar dinero en juguetes complejos, sino que basta con una simple caja de cartón.

Los felinos muestran mayor interés por elementos cotidianos, por eso se recomienda reutilizar materiales que ya hay en casa. Se puede jugar con cordones de zapatillas, hilos de algodón, linternas, rollos de cartón de cocina, medias y pelotas pequeñas.

Pero elelemento recomendado por especialistas es una caja de cartón. El objeto satisface varios comportamientos naturales porque les permite esconderse, observar desde lugares protegidos, dormir y jugar dentro. Pero la parte favorita de los felinos es rascar la caja para afilar sus uñas.

Además, el cartón tiene un plus porque conserva olores, aísla el frío y se transforma en un refugio seguro. Pero se debe higienizar frecuentemente para eliminar posibles bacterias y cambiar las mantas y juguetes dentro.

El juguete económico y sencillo perfecto para los gatos. Shutterstock Preacuciones a tener en cuenta con los gatos Pero hay que mantener a la mascota vigilada porque si come cartón puede sufrir obstrucciones intestinales. Algunos posibles riesgos son diarrea o gases. Pero lo más peligroso es la presencia de toxinas en la tinta, pegamentos o químicos del cartón que pueden ser perjudiciales para la salud.