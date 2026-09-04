Luis Novaresio estalló contra una dependencia del Gobierno de Mendoza: "Maleducados"

Tras ser invitado a la nueva edición de la Feria del Libro de Mendoza, Luis Novaresio acusó de "destrato" a funcionarios de la Subsecretaría de Cultura.

Luis Novaresio compartió este viernes desde las redes sociales su indignación con la Subsecretaría de Cultura, por una invitación a la Feria del Libro de Mendoza 2026, que el periodista asegura que quedó trunca.

Según detalló un colega de Novaresio a MDZ, el conductor de A24 fue inicialmente convocado al prestigioso evento para presentar su primera novela, Todo por amor, pero no todo. Sin embargo, con el paso de los días, al no recibir noticias sobre los detalles de su arribo a la provincia, el comunicador asegura que se comunicó con el funcionario que lo invitó; y la respuesta por parte del trabajador del Gobierno de Mendoza no se habría dado en los mejores términos. De hecho, la figura del canal de noticias del Grupo América calfició la situación de "ninguneo".

Dando cuenta de su malestar, Luis Novaresio se descargó a través de su cuenta de X, tras la inquietud de una seguidora que lo consultó sobre su participación en el evento. En ese momento, el periodista confirmó que no estará en la Feria del Libro de Mendoza y disparó: "El nivel del destrato de los NO organizadores de @Cultura_Mza me lo impide. No salgo del asombro de lo maleducados".

Luis Novaresio, indignado con los organizadores de la Feria del Libro de Mendoza Luis Novaresio, en tensión con la Subsecretaría de Cultura de Mendoza. X @luisnovaresio Acto seguido, Novaresio agregó: "No hace juego con la amabilidad y la cordialidad de los mendocinos de a pie. Raro en @MendozaGobierno y en el gentil @alfredocornejo. Ya iré en otra oportunidad. Gracias por preguntar".

De esta manera, Luis Novaresio dejó en claro que su enojo no es con el Gobierno de Mendoza, sino con los responsables de la nueva edición de la Feria del Libro, que se desarrollará del 1 al 11 de octubre en el Espacio Le Parc como sede central.