El desgarrador llanto de Gladys La Bomba Tucumana al recordar a su pareja fallecida: "Hasta el último día"

A más de un año de la muerte de Luciano Ojeda, la cantante se quebró en vivo y reveló como la relación cambió s vida a los 57 años.

En una entrevista cargada de profunda sensibilidad, Gladys "La Bomba Tucumana" abrió su corazón en La mañana de Moria (El Trece) para recordar a su última pareja, Luciano Ojeda. A un año y casi cuatro meses de su dolorosa partida, la artista no logró contener las lágrimas al hablar del joven de 38 años que le enseñó, según sus propias palabras, lo que es el verdadero amor.

"Me pasó con mi pareja Luciano, el amor de mi vida, me enamoré a los 57 años por primera vez. Hace poco falleció, acá estoy con su alianza", relató la cantante, visiblemente conmovida y abrazada a su recuerdo. Durante la charla, Gladys hizo hincapié en cómo este vínculo la transformó por completo: "Con él me pasó que de verdad, por primera vez en mi vida, me sentí mujer, me sentí plena, me sentí amada y sentí que por primera vez amaba y que disfrutaba de todo".

El relato completo de La Bomba Tucumana Acostumbrada a ser el pilar de su familia y a mostrarse como una mujer de carácter, la artista reflexionó sobre cómo la lucha diaria de criar un hijo en soledad a veces adormece otros aspectos personales. Sin embargo, Ojeda logró derribar esa coraza. "Me amaba porque él decía 'no puedo creer', por mi condición de artista. Yo soy una guarra, soy una mina que limpio el piso, tiro lavandina, cocino", confesó, remarcando la autenticidad del vínculo.

El momento de mayor crudeza en el estudio ocurrió cuando le preguntaron sobre su presente emocional. Lejos de las típicas frases de superación, Gladys fue honesta sobre el peso de su duelo: "No sé, no puedo, pasa el tiempo y para mí es todo ayer". Ante la empatía de Moria Casán, la tucumana aseguró que la llegada de Luciano tuvo un propósito claro: "Vino para que aprendiera a amar de verdad a alguien, para sentirme por primera vez en mi vida amada de verdad, a mí, a Gladys (...) A tener un hombre al lado mío con el que podía contar siempre, sin sentir que estaban por interés".