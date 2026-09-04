Tras algunos meses: Mirtha Legrand se ausentó nuevamente en su programa y este es el motivo que preocupa

La diva de la televisión volvió a ausentarse y no grabó la edición de su "mesaza". Luego del último refrío que tuvo la conductora, se dio a conocer el nuevo inconveniente en sus salud.

Este viernes saltaron todas las alarmas cuando trascendió que Mirtha Legrand no se presentó a la grabación de La noche de Mirtha (El Trece). La noticia generó preocupación de inmediato, pero el panorama se aclaró rápidamente: la histórica conductora de 99 años atraviesa un fuerte cuadro gripal.

Por recomendación estricta de su médico de cabecera, "La Chiqui" deberá hacer reposo absoluto en su casa hasta recuperarse al cien por ciento. El rumor empezó a correr fuerte a través de los móviles de televisión que hacían guardia en la puerta del estudio, aguardando la llegada de los invitados del día.

Juana y un sábado al rojo vivo Los invitados de Juana para el sábado 5. IG @lamesazaarg Ante este imprevisto, quien toma el mando para salvar las papas es su nieta, Juana Viale. Este fin de semana, Juanita tendrá doble jornada en la pantalla de El Trece, ya que se hará cargo de la cena del sábado y de su habitual ciclo dominical, Almorzando con Juana.

La emisión de este sábado venía generando muchísimo hype por el calibre de la mesa, que promete dejar declaraciones picantes y cruces tensos. Las sillas estarán ocupadas por:

Ana Rosenfeld: Representante legal de Wanda Nara.

Elba Marcovecchio: Abogada de Mauro Icardi.

Karina Iavícoli: Periodista de espectáculos.

Luciana Rubinska: Periodista deportiva. Los antecedentes de salud de la diva Entre abril y mayo de este año, Mirtha ya había estado tres semanas alejada de las cámaras por otro virus respiratorio. En aquel momento, llevó tranquilidad a su público a través de la red social X, agradeciendo los mensajes de cariño y confirmando que solo necesitaba descanso.