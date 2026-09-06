Andy Kusnetzoff tuvo una noche complicada y marcó su peor rating desde el regreso a Telefe

Andy Kusnetzoff tuvo un PH complicado en cuanto a las mediciones de audiencia y en esta nota te contamos todos los detalles.

Andy Kusnetzoff regresó a la pantalla de Telefe con una nueva y renovada temporada de PH, Podemos Hablar. El ciclo que reúne a diferentes figuras en los puntos de encuentro cautivó a la audiencia, aunque el sábado 5 de septiembre tuvo un fuerte revés en el rating.

El sábado por la noche participaron del programa Chino Leunis, Paula Chaves, Turco Naim y Tuli Acosta. Había expectativa por la presencia de Tuli, ya que fue señalada como la tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Jaoqui, algo que ella y el artista desmintieron desde el primer momento.

De hecho, habló de lo sucedido y sostuvo que "es la primera vez que me enfrento a algo tan masivo de ver mi nombre en todos lados con una carátula de una tercera en discordia con uno de mis mejores amigos. El rumor y el chisme que se me puso encima atacó mi lado más íntimo, que es mi dignidad y mi honor, a un punto donde ya mi palabra realmente no tenía peso".

Andy Kusnetzoff marcó su peor rating desde su nuevo ciclo en Telefe Finalmente, las mediciones del rating salieron a la luz y determinaron que Andy Kusnetzoff marcó su peor rating desde que volvió a la pantalla del canal de la familia. PH, Podemos Hablar, promedió un total de 7.7 puntos de rating, aunque esto le dejó un sabor amargo, hay noticias positivas.

Es que se volvió a imponer con contundencia, ya que volvió a ganarle al programa de Mirtha Legrand. El ciclo de El Trece tan solo promedió 3.5 puntos de rating con la presencia de Juana Viale como conductora, ya que Mirtha Legrand se encuentra con estado gripal y se está recuperando en su casa.