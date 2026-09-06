Eduardo Feinmann anticipó cuál es el empresario que está más cerca de confirmar su candidatura a presidente para las elecciones 2027

Mientras avanza la carrera electoral, Eduardo Feinmann reveló que crecen las chances de que un influyente empresario su sume a la contienda.

Eduardo Feinmann volvió a referirse al movedizo escenario político de cara a las elecciones 2027, y mientras crecen las versiones sobre la incorporación de outsiders a la carrera electoral, el conductor reveló que un importante empresario está cada vez más cerca de confirmar su candidatura presidencial.

En más de una oportunidad, Feinmann ha repasado distintas encuestas que dan cuenta que al día de hoy una importante porción de votantes no apoyarían la reelección de Javier Milei, pero tampoco se inclinarían por algún referente del peronismo.

En este contexto, la posibilidad de la irrupción de una figura que no esté vinculada al oficialismo, o a partidos de la oposición, va subiendo la temperatura de la oferta de nombres para las elecciones 2027.

Por un lado, se viene hablando de Daniel Hadad como potencial candidato, dado que el conocido empresario de medios ha dado señales a través de una serie de declaraciones en entrevistas. Por otro, también se especula con que el banquero y empresario agroganadero y energético Jorge Brito, se sume a la contienda electoral.

Eduardo Feinmann aseguró que un influyente empresario está más cerca de confirmar su candidatura a la presidencia Si bien todavía faltan unos meses para la confirmación definitiva de los candidatos que se disputarán el poder en las elecciones 2027, Eduardo Feinmann anticipó al aire en El Noticiero (A24): "Volviendo al tema Brito, voy a dar un dato. Hace dos meses, la posibilidad de que Brito sea candidato estaba en el 20%. Había un 20% que sí, un 80 que no. Pasados esos dos meses, hoy la posibilidad de que Jorge Pablo Brito sea candidato a presidente está en 50/50".