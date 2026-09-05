Baby Etchecopar denunció a periodistas "ensobrados" de Javier Milei: el millonario monto que según el conductor cobran algunos colegas
Al referirse a las figuras de los medios de comunicación que adulan todo lo que hace el presidente, Baby Etchecopar disparó una aguda acusación.
Baby Etchecopar no anduvo con rodeos a la hora de asegurar al aire de su programa en A24, que hay periodistas que reciben "sobres" de Javier Milei, y llegó a dar detalles sobre el monto que según él perciben sus colegas por adular al Gobierno.
En un comienzo, el conductor cuestionó al presidente por las reiteradas ocasiones en las que ha acusado al periodismo de "golpista". En ese contexto, Echecopar denunció que Milei tiene a su servicio un "grupúsculo de alcachuetes y genuflexos que cobran fortuna".
"Hay que decir la verdad, no hay pauta, hay sobre. Cobran fortuna, hay bolsos. 150 millones, 300 millones; para que se les ría el cu... y digan 'en este Gobierno está todo bien'", puntualizó Baby Etchecopar sobre las retribuciones que asegura que reciben algunos comunicadores por elogiar la gestión de Javier Milei.
Por otro lado, sobre el argumento de que quienes cuestionan al presidente, anhelan la vuelta del kirchnerismo, Etchecopar remarcó : "Nada más alejado de mis apetencias... Estamos completamente en pedo. No sean bolu...". De esta manera, el líder de Basta Baby recordó que está en las antípodas de referentes como Axel Kicillof o Cristina Fernández de Kirchner. Y apuntó que son sus colegas obsecuentes de Milei, los que tratan de instalar la idea de quien critique al oficialismo es un defensor del peronismo.
Baby Etchecopar apuntó contra los periodistas aduladores de Javier Milei
En su descargo contra el periodismo que es absolutamente servil al Gobierno, Baby Etchecopar recordó la fábula del rey desnudo, en la que el soberano "salía en pelotas, creyendo que estaba vestido con la tela más cara del universo, porque dos mentirosos le habían vendido eso".
Sobre el final de su argumento, el periodista enfatizó sobre el daño que le hacen a Javier Milei sus aplaudidores en los medios. "No me gustaría verlo al presidente en pelotas, pero sale en pelotas mental, porque hay sinvergüenzas alrededor que le hacen creer que es el hombre más importante del mundo, que es un gran estadista, que es el más judío de los judíos; que es el mejor economista del mundo", enumeró Baby Etchecopar.
Antes de concluir su editorial, el conductor sumó sobre Milei: "Les voy a contar una infidencia. El otro día dio una charla donde trató de mie... a todo el mundo, y había una plana mayor del círculo rojo de los empresarios. Bueno, saben qué dijeron los empresarios cuando salieron: 'este muchacho no está bien'".