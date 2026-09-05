Conmoción por la muerte de un histórico integrante de Los Palmeras

Desde sus redes sociales, Los Palmeras despidieron sentidamente a un músico que fue parte de la popular banda de cumbia santafesina.

Los seguidores de Los Palmeras están de luto tras la triste noticia de la muerte de un histórico integrante de la banda de cumbia santafesina. El comunicado fue compartido por artistas de la agrupación a través de las redes sociales, y los mensajes de dolor no tardaron en multiplicarse.

El músico fallecido es Ricardo "Oveja" Stec, que fue parte de Los Palmeras entre 1988 y 1992. Durante los cuatro años de labor del percusionista, el artista compartió escenarios en todo el país junto a “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa.

Desempeñándose como tumbadorista, Stec integró la grabación de exitosos discos de Los Palmeras como Loquito por ti (1988), Sus amigos (1989), Rumor de cumbia (1990), Chiquita pero buena (1990) y Boquita azucarada (1991).

El video con el que Los Palmeras despidieron a "Oveja" Stec “Hoy nos toca despedir otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses querido amigo Ricardo “Oveja” Stec. Te saludan hoy y siempre tus amigos Los Palmeras", expresaron desde sus redes oficiales apenados por el fallecimiento de su excompañero.

Si bien la muerte de "Oveja" Spec se produjo el miércoles 2 de septiembre, la noticia se dio a conocer en las últimas horas.