Eduardo Feinmann apareció en su programa con una bandera de Malvinas y disparó un exabrupto que dejó a sus compañeros mudos

Eduardo Feinmann analizó este viernes las repercusiones de la reciente cadena nacional de Javier Milei, y en medio del fervor por el reclamo que hizo el presidente sobre las islas Malvinas , el conductor sorprendió a sus compañeros en A24 al disparar un exabrupto que dejó a todos en silencio.

Durante el pase con Pablo Rossi, en los primeros minutos de El Noticiero, mientras ambos periodistas reconocían que la aparición de la emblemática sábana con la inscripción "las Malvinas son argentinas", tras la victoria de la Selección ante Inglaterra en el Mundial 2026, tuvo una incidencia en el discurso del mandatario; Eduardo Feinmann desplegó frente a cámara su propia insignia.

"Yo la traje en mi remera", enfatizó comunicador al desplegar la prenda con la frase "las Malvinas son argentinas, el mar también". Al colocarla sobre su escritorio, Feinmann remarcó: "Esta bandera no es solamente de los jugadores, o de la hinchada, es de todos nosotros. Es un sentimiento de todos nosotros". Por su parte, Rossi señaló que si bien el reclamo por la soberanía de las islas se viene trabajando desde hace un tiempo en el Gobierno, el impacto simbólico de lo que sucedió en el mencionado partido del Mundial fue enorme.

Sobre tal afirmación de su colega, Eduardo Feinmann sumó: "Sin embargo, para el kirchnerismo el anuncio (de la cadena nacional) fue el efecto 'trapo del Mundial'". A su vez, el anfitrión de El Noticiero admitió que la irrupción de bandera de las islas Malvinas en el evento futbolístico que fue seguido por millones de personas, caló en los jóvenes argentinos a quienes generacionalmente la guerra desplegada en 1982 "les queda lejísimo".

Algunos minutos después, Feinmann se dedicó a repasar los dichos de la oposición sobre la cadena nacional de Javier Milei y comenzó: "Escuchaba que decían 'nada nuevo', 'tarde', 'el thatcherista de Milei ahora se acuerda de las sanciones'. Uno o dos días antes pedían a gritos 'Milei sancioná a las empresas porque así vas a demostrar que realmente te importa Malvinas y no querés entregar el país'".

Entonces, al defender la postura del presidente sobre el endurecimiento de penalidades para las empresas extranjeras que han iniciado un proceso de exploración de hidrocarburos en la región de las islas Malvinas, Eduardo Feinmann se quejó de la oposición al expresar: "Una vez que en el discurso el presidente nombra las sanciones, dicen automáticamente '¿ahora te acordás de las sanciones?'".

El exabrupto de Eduardo Feinmann al hablar sobre el reclamo del presidente por las islas Malvinas

Acto seguido, tras una inflexión de silencio, Feinmann no pudo evitar un estridente exabrupto y disparó: "Un amigo mío en el barrio decía 'no hay poro... que te venga bien'". Tras la inesperada frase, si bien se alcanzó a escuchar alguna escueta risa de fondo, durante un segundo se impuso un desconcertante silencio.

Luego, sobre los cuestionamientos de la oposición al discurso de Javier Milei sobre las islas Malvinas, Eduardo Feinmann desglosó: "Llamaron a esto 'el efecto trapo del Mundial', 'giro discursivo mentiroso', 'utilizó el tema Malvinas para lanzar la campaña de la reelección, como lo usó Galtieri pero sin balas', 'la ley está vigente desde hace años y no la cumplieron antes'".

Por último, Feinmann criticó a la oposición por asegurar que "como las encuestas de Milei venían en picada, se puso malvinero". "Hoy leía y escuchaba a Myriam Bregman decir que el discurso se lo escribió el Pentágono norteamericano. Es divina, ¿es graciosa no?", concluyó el conductor sobre la diputada de izquierda.