Candela Vetrano contó los detalles de la despedida de Lali Espósito en Brasil: "Cosas que no saben"

La íntima amiga de la artista dio a conocer la intimidad del festejo sorpresa en Río de Janeiro: los detalles.

En una reciente entrevista en Había que decirlo (Prende), Candela Vetrano decidió revelar los detalles más picantes del viaje que organizó junto al círculo más íntimo de Lali Espósito para celebrar su despedida de soltera. Con Río de Janeiro como escenario, el grupo de amigas desembarcó en tierras brasileñas, aunque las sorpresas climáticas y las excentricidades terminaron siendo las verdaderas protagonistas del fin de semana.

La travesía, ideada a espaldas de la cantante y que, según Candela “la sorprendimos con muchas cosas que ustedes no saben, estuvo conformada por un grupo sumamente selecto de seis mujeres. Entre las figuras destacadas que dieron el presente estuvieron la propia Vetrano y Mery del Cerro, acompañadas por el núcleo duro de amistades que mantiene la artista desde sus inicios.

Algunas de las intimidades del viaje previo a la boda Sin embargo, la postal utópica de las playas cariocas se vio frustrada rápidamente. "Llegamos a Río con un frío de cagarse. Hubo nublado, lluvia y nos estábamos riendo de todo", confesó Candela, remarcando las insólitas escenas de Mery del Cerro luciendo sacos de lana, abrigada como si estuviera veraneando en las costas de Punta del Este.

Lejos de lo típico o tradicional en una despedida, el grupo optó por una dinámica guiada por el humor absurdo y la complicidad. El punto más alto y viralizable del viaje fue, sin dudas, el merchandising que lucieron las invitadas. En lugar de encargar las clásicas prendas con frases trilladas, Vetrano propuso una idea desopilante: estampar en sus remeras los rostros de los actores Carola Reyna y Boy Olmi. "Son como la referencia del amor para todas. Quedaron bárbaras", relató la actriz entre risas.