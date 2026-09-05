Tras dos meses: el logro familiar de Mauro Icardi con sus hijas y el fuerte rol de Wanda Nara

Nora Colosimo confirmó en LAM que el futbolista se reencontró con las niñas tras el tenso cruce digital por los pasaportes y el robo en Italia.

La madre de Wanda Nara, Nora Colosimo sorprendió en LAM (América TV) al revelar una noticia que marca un antes y un después en la relación de Mauro Icardi con sus hijas, Francesca e Isabella, tras varias semanas de máxima tensión.

El conflicto, que mantenía al delantero del Galatasaray distanciado de las niñas desde hacía dos meses, encontró finalmente su punto de quiebre. Según detalló la propia Nora en el programa, el tan esperado reencuentro se dio gracias a la intervención directa y al pedido expreso de la mediática.

Los detalles del encuentro entre Icardi y sus hijas "La noticia es muy buena. Me pone muy feliz porque finalmente ahora las nenas se van con su papá a cenar", anunció Colosimo, celebrando el acercamiento.

El trasfondo de este distanciamiento tiene sus raíces en el confuso episodio del robo en la vivienda familiar, donde sustrajeron las carteras de Wanda y, con ellas, los pasaportes de las menores. Esta situación desató una guerra paralela cuando, al necesitar renovar los documentos de manera urgente, Icardi habría puesto trabas. "Él se negó, dijo 'no voy a firmar, se quedan a vivir en Italia, porque nunca se tendrían que haber ido de Estambul'", recordó Nora, blanqueando el motivo que desató el enojo de las niñas hacia su padre.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en las últimas horas antes de que el jugador abandonara el país. "Wanda habló, llegaron a un acuerdo y lo convenció. Le dijo 'Mauro, llévalas a comer antes de irte'", relató la abuela de las nenas. "Las chicas mueren por ver al padre, estaban con ganas", agregó.