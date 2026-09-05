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Mdz Show

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Agenda cultural

Agenda cultural MDZ: los mejores espectáculos para disfrutar el domingo 6 de septiembre

El último día del fin de semana cierra con propuestas de oro. Para la familia, amigos y opciones individuales, no te pierdas la grilla artística.

MDZ Show

Tomás Quintín Palma presenta su obra en Mendoza.

Tomás Quintín Palma presenta su obra en Mendoza.

Archivo MDZ

Para culminar el fin de semana, el domingo baja las revoluciones pero sube la intensidad dramática y suma opciones para los más chicos. Es el día ideal para sumergirse en historias, dramas que tocan las fibras más sensibles, o disfrutar de una tarde de títeres. Anotá los siguientes espectáculos.

Titiriciclo Primaveral: Rojo Amor

Los espectáculos del día domingo.

Los espectáculos del día domingo.

Cuatro domingos de septiembre cargados de títeres, arte y meriendas en familia. En esta función se presentará "Rojo Amor" de La Pericana, basada en el universo de Liliana Bodoc, contando la historia del diablito Lito y la vendedora de manzanas Raúl. Además, habrá taller, juegos y cantina.

  • Hora: 17:00.
  • Ubicación: Sala Ana Frank.
  • Entradas: General $8.000. Promo 2 x $12.000. Disponibles en Entrada Web.

Estrujadas

Espectáculos del día domingo.

Espectáculos del día domingo.

Comedia dramática basada en hechos reales donde la muerte del padre de familia deja al descubierto un secreto. Una obra que visibiliza y concientiza sobre Parkinson, celiaquía e identidad biológica.

  • Hora: 20:30.
  • Ubicación: Nave Cultural.
  • Entradas: $25.000 la entrada general. Disponibles en Entrada Web.

La Violencia de la Ternura

Espectáculos del día domingo.

Espectáculos del día domingo.

Biodrama creado y protagonizado por Tomás Quintín Palma que repasa su infancia en una familia de payasos. La obra suma un momento profundamente dramático: la presencia en escena de su propio padre, Marcelo Quintín Palma.

  • Hora: 21:00.
  • Ubicación: Teatro Selectro.
  • Entradas: General $40.000. Disponibles en Entrada Web.

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