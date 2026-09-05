Agenda cultural MDZ: los mejores espectáculos para disfrutar el domingo 6 de septiembre
El último día del fin de semana cierra con propuestas de oro. Para la familia, amigos y opciones individuales, no te pierdas la grilla artística.
Para culminar el fin de semana, el domingo baja las revoluciones pero sube la intensidad dramática y suma opciones para los más chicos. Es el día ideal para sumergirse en historias, dramas que tocan las fibras más sensibles, o disfrutar de una tarde de títeres. Anotá los siguientes espectáculos.
Titiriciclo Primaveral: Rojo Amor
Cuatro domingos de septiembre cargados de títeres, arte y meriendas en familia. En esta función se presentará "Rojo Amor" de La Pericana, basada en el universo de Liliana Bodoc, contando la historia del diablito Lito y la vendedora de manzanas Raúl. Además, habrá taller, juegos y cantina.
- Hora: 17:00.
- Ubicación: Sala Ana Frank.
- Entradas: General $8.000. Promo 2 x $12.000. Disponibles en Entrada Web.
Estrujadas
Comedia dramática basada en hechos reales donde la muerte del padre de familia deja al descubierto un secreto. Una obra que visibiliza y concientiza sobre Parkinson, celiaquía e identidad biológica.
- Hora: 20:30.
- Ubicación: Nave Cultural.
- Entradas: $25.000 la entrada general. Disponibles en Entrada Web.
La Violencia de la Ternura
Biodrama creado y protagonizado por Tomás Quintín Palma que repasa su infancia en una familia de payasos. La obra suma un momento profundamente dramático: la presencia en escena de su propio padre, Marcelo Quintín Palma.
- Hora: 21:00.
- Ubicación: Teatro Selectro.
- Entradas: General $40.000. Disponibles en Entrada Web.