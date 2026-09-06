"Atacó mi lado más íntimo": Tuli Acosta rompió el silencio en PH tras los rumores de amorío con Luck Ra

Durante su paso por la mesa de Andy Kusnetzoff, la artista aclaró qué habló con La Joaqui tras la masiva ola de agresiones.

En medio de las versiones que la señalaron como la supuesta tercera en discordia en la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra, Tuli Acosta rompió el silencio. La bailarina se presentó en PH: Podemos Hablar y relató el impacto que provocó en su vida personal la masiva ola de agresiones en redes sociales.

El duro descargo de Tuli frente al peor momento de su vida Al acercarse al punto de encuentro convocado por Andy Kusnetzoff, la artista cordobesa fue tajante sobre el inicio de las especulaciones: "Es la primera vez que me enfrento a algo tan masivo de ver mi nombre en todos lados con una carátula de una tercera en discordia con uno de mis mejores amigos".

Asimismo, la influencer remarcó que las versiones no surgieron de forma casual, sino que se trató de un hostigamiento premeditado: "El rumor y el chisme que se me puso encima atacó mi lado más íntimo, que es mi dignidad y mi honor, a un punto donde ya mi palabra realmente no tenía peso".

La gravedad de la situación la llevó a refugiarse unos días en su provincia natal junto a sus seres queridos. "El daño fue hacia mi círculo, hacia mi seguridad. El querer esconderse, porque uno sale y te empezás a sentir perseguido. Estaba intentando contenerme para que mi familia no me viera mal", detalló Acosta.

La influencer remarcó la sólida amistad que mantiene con el cantante de cuarteto. Archivo MDZ Ante la consulta sobre si logró mantener un contacto directo con La Joaqui para aclarar el malentendido, la joven confirmó haber tenido un intercambio privado tanto con ella como con Luck Ra.