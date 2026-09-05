Así fue el regreso de Black Eyed Peas a la Argentina: una fiesta cargada de hits, emoción y guiños al país

Black Eyed Peas volvió a Argentina después de 16 años y convirtió al Movistar Arena de Buenos Aires en una pista de baile. will.i.am, apl.de.ap y Taboo , acompañados por J. Rey Soul , recorrieron más de dos décadas de hits durante casi dos horas de show, volviendo a conectar con la energía inigualable del público argentino. Como si fuera poco, un fanático le propuso casamiento a su pareja arriba del escenario, provocando la emoción de los miles de presentes.

La icónica banda estadounidense de hip hop/pop había pisado por última vez suelo argentino en 2010, en el estadio GEBA , durante el “The E.N.D. World Tour”, cuando Fergie todavía formaba parte del grupo. Desde aquella visita, la agrupación atravesó fuertes cambios. Tras la salida de Fergie después de quince años, la cantante de ascendencia filipina J. Rey Soul se incorporó como vocalista . Luego, llegaron nuevos materiales de estudio con colaboraciones con artistas como J Balvin, Shakira, Maluma, Daddy Yankee y Anitta, marcando un importante salto hacia la industria latina.

Después de 16 años de espera, el reencuentro llegó el viernes 4 de septiembre en el escenario del Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco del “Black Eyed Peas Summer Tour”, luego de un recorrido por escenarios de Europa y Latinoamérica.

Poco después de las 21, Black Eyed Peas (BEP) apareció en el escenario del Movistar Arena y abrió el concierto con “Let's Get It Started” , el hit lanzado en 2004. Bien arriba, el show continuó con “Boom Boom Pow” , perteneciente a “The E.N.D.”, de 2009, y “Rock That Body”. A partir de allí, el repertorio comenzó a recorrer diferentes etapas y sonidos. “RITMO (Bad Boys for Life)”, la colaboración con J Balvin, y “MAMACITA” llevaron al escenario el componente latino de los trabajos más recientes.

Cada uno de los integrantes de BEP tuvo su momento en solitario frente a los miles de fanáticos presentes. will.i.am interpretó en vivo dos de sus piezas creadas fuera del grupo: "#thatPower”, su colaboración con Justin Bieber, y “Scream & Shout”, junto a Britney Spears. También aparecieron “IN THE AIR”, en un mashup con “Smells Like Funk”, de “Elephunk”, además de “MABUTI” y “Bebot”.

Más tarde llegó “Pump It”, haciendo saltar a todo el mundo con la energía del tema que marcó una era. Luego, repertorio volvió a saltar hacia otra etapa con “GIRL LIKE ME” -la colaboración junto a Shakira- y continuó con “Don't Stop the Party”, haciendo bailar a los presentes.

Durante todo el show, los guiños a la cultura latina -pero, principalmente, a la argentina- causaron furor entre los fanáticos. Al subirse a escena, los artistas se presentaron ante su público hablando en español. Pero, sin dudas, uno de los momentos inolvidables tuvo lugar cuando Taboo -de ascendencia mexicana- se tomó un mate arriba del escenario y quiso compartirlo con sus seguidores locales.

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“Where Is the Love?” y una propuesta de matrimonio sobre el escenario

Después de “The Time (Dirty Bit)”, la intensidad del concierto cambió con la llegada de “Where Is the Love?”, una de las canciones más emblemáticas de la agrupación. El momento se vio cargado de emoción cuando la banda invitó al escenario a una fanática, la cantante Moro, quien se animó a entonar los versos de la canción, sorprendiendo a todos con su voz. Como si fuera poco, minutos después se sumó su pareja, Feche Insaurralde, para hacerle la propuesta matrimonial soñada. Ambos se habían conocido durante un show del grupo años atrás y, desde entonces, unieron sus caminos. Este viernes, tras haber cantado junto a los Black Eyed Peas y frente a miles de personas, Moro dijo que sí; el broche de oro a una unión que comenzó gracias a la banda.

Tras la propuesta, los futuros esposos celebraron junto a sus amigos arriba del escenario ver cantar a sus ídolos un medley compuesto por “Meet Me Halfway”, “Shut Up”, “My Humps”, “Can't Get Enough” y “Hey Mama”. El final llegó de la mano de “I Gotta Feeling”, uno de los mayores éxitos de la banda y la canción elegida para cerrar el emotivo y festivo reencuentro con el público argentino.

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Black Eyed Peas hizo vibrar el Movistar Arena de Buenos Aires. Gentileza DF Entertainment/@vickydragonetti

J. Rey Soul, la vocalista femenina de Black Eyed Peas tras la salida de Fergie. Gentileza DF Entertainment/@vickydragonetti

will.i.am en el Movistar Arena. Gentileza DF Entertainment/@vickydragonetti