¡Sorpresa total! Sebastián Yatra quebró el silencio sobre la crisis actual de Tini Stoessel y la boda con Rodrigo De Paul

Mientras avanza en la producción de su próximo disco, el músico respondió de forma concisa sobre la posible boda de su expareja.

El artista colombiano opinó sobre los trascendidos del supuesto casamiento de su expareja. / Archivo MDZ

En medio de las repercusiones por la disputa interna de Tini Stoessel con sus padres a causa del manejo de su patrimonio, Sebastián Yatra fue abordado por la prensa en México para conocer su visión sobre el tema.

El músico colombiano fue abordado por los cronistas mientras caminaba hacia la zona de embarque de un aeropuerto. Ante las consultas sobre la toma de control profesional de su expareja frente a Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, el artista optó por ser cauteloso.

La fría palabra de Yatra sobre la gran crisis de Tini "La verdad es que no sé muy bien qué está pasando y no me gusta hablar sin tener información. Yo siempre le deseo lo mejor a ella y a su familia, los quiero mucho", afirmó el cantante frente a los micrófonos.

Durante la breve caminata, la prensa también indagó sobre las versiones que señalan un posible casamiento entre la artista argentina y Rodrigo De Paul hacia fin de año.

Sebastián Yatra evitó profundizar en el conflicto entre Tini Stoessel y su familia. Archivo MDZ Frente a esa consulta puntual, el colombiano fue conciso en sus palabras y se limitó a responder: "Me parece bien, bien por ella", antes de continuar con su recorrido.