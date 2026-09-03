Salieron a la luz fuertes declaraciones de Tini Stoessel en medio de la interna familiar: "Trabajando gratis"

Ángel de Brito compartió en LAM las declaraciones que realizó Tini Stoessel a sus personas más cercanas tras la polémica con su padre.

El escándalo familiar de Tini Stoessel sigue dejando tela para cortar y en las últimas horas revelaron la drástica decisión que tomó la cantante. Las nuevas novedades fueron informadas por Ángel de Brito en LAM (canal América) y el conductor sorprendió a todos.

"Que dice Tini con la poca gente con la que habla... Dice: "Yo no estoy loca, yo estoy muy bien, a mis papás los tengo bloqueados", leyó el periodista de espectáculos en su número de celular. Además, agregó que "es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y convencida de lo que estoy haciendo'".

"Estoy trabajando gratis por mi público' dice Tini Stoessel (Futttura está registrado por el padre)", siguió leyendo el conductor. También contó que cuando Alejandro Stoessel le dio la información financiera que ella requería, "siente que le dio una parte y le está reclamando ahora que le pase completo todos los años de trabajo".

Las declaraciones de Tini Stoessel en medio del escándalo familiar Estas declaraciones que le llegaron al periodista de canal América son las primeras en las que la artista hace referencia directa a la polémica: "Tini y su gente piensan que hay más y más información y sigue pidiendo explicaciones".