Tras separarse de Luck Ra, engancharon a La Joaqui con un famoso cantante durante un paseo familiar

En el programa Puro Show revelaron las pruebas del paseo que compartieron ambos referentes de la música nacional.

La Joaqui y un famoso cantante recorrieron el predio ubicado en el barrio de Palermo. / @lajoaqui

A pocas semanas de hacer pública su separación de Luck Ra, La Joaqui volvió a quedar en el centro de las miradas tras mostrarse muy cercana a Tiago PZK. Los artistas urbanos compartieron un paseo matutino por el Ecoparque porteño, lo que despertó fuertes versiones de un incipiente romance.

El artista urbano acompañó a la cantante y a sus dos hijas durante el trayecto. Captura PS La información cobró fuerza en el programa Puro Show, emitido por El Trece, cuando la panelista Pochi Frisciotti reveló los detalles del encuentro. "Lo que me cuentan es que hace pocos días se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella, caminando por la mañana en el Ecoparque. Hay rumores de que estarían juntos", afirmó en el ciclo.

Los testigos del lugar inmortalizaron el encuentro distendido entre ambos referentes musicales. @lomaspopucom Durante la caminata, la cantante lució un conjunto deportivo blanco, mientras que el músico vestía una campera oscura. Ambos se mostraron relajados junto a las dos hijas de la artista y accedieron amablemente a fotografiarse con los fanáticos que los reconocieron en el lugar.

El particular relato de Tiago a La Joaqui ¿un guiño para Luck Ra? Además de la caminata compartida, un gesto particular de Tiago PZK llamó la atención de las personas presentes. Durante la recorrida por el predio, ingresaron a un puesto de recuerdos donde el intérprete tuvo una atención directa hacia la familia.

"Fueron a un lugar donde compran souvenirs y le compró un burro. Ellos cantan juntos, son amigos, pero me gusta esta pareja", d etalló la panelista respecto al obsequio que compró el músico durante la visita.