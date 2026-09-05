Sin La Chiqui: los invitados de La Noche de Mirtha y Podemos Hablar por una nueva batalla del rating este sábado

El ciclo de La Chiqui competirá de forma directa contra una nueva temporada del emblemático programa de Andy Kusnetzoff en Telefe.

Este sábado, sin la presencia de Mirtha Legrand, será Juana Viale quien compita con PH. / Archivo MDZ

Una noticia de último momento alteró la programación del fin de semana en la televisión argentina. Mirtha Legrand no podrá ponerse al frente de La Noche de Mirtha este sábado a las 21:30 por la pantalla de El Trece, debido a un Cuadro gripal con una tos muy fuerte que le impidió asistir a la grabación del ciclo.

Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld coincidirán en la pantalla para abordar el caso Icardi-Nara. Eltrece Ante este imprevisto, su nieta Juana Viale asumirá la conducción de la velada. La información sobre la salud de La Chiqui fue dada a conocer en Intrusos, donde revelaron que las figuras invitadas se enteraron del cambio al momento de su arribo al canal.

Pese a la modificación en la conducción, el envío mantendrá una propuesta atractiva. La mesa contará con un cara a cara de alta repercusión mediática entre Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld, quienes defenderán públicamente las posturas de sus representados, Mauro Icardi y Wanda Nara.

Juana Viale tomó las riendas de la emisión tras confirmarse la ausencia de su abuela. Archivo MDZ El encuentro sumará además el análisis de la periodista Karina Iavícoli y el aporte de la periodista deportiva Luciana Rubinska, la primera mujer en ganar un Martín Fierro de Cable en su rubro.

Los invitados de Andy para PH En la vereda opuesta, Telefe disputará la audiencia a partir de las 21:30 con una nueva emisión de PH, Podemos Hablar. El conductor Andy Kusnetzoff recibirá en su estudio a Tuli Acosta, Chino Leunis, Carmen Barbieri, Paula Chaves y el Turco Naim.