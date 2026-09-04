Tini Stoessel sorprende en México con un nuevo look en medio de la polémica

No te pierdas todos los detalles del nuevo look de Tini en medio de la polémica por el reclamo de su patrimonio.

Tini Stoessel ofreció un show en Guadalajara, México, con un look que marcó un antes y un después en su estética escénica. La cantante llevó un corpiño plateado de lentejuelas con un culotte al tono, ambos intervenidos con tiras negras y flecos, y fue su estilista Zacarías Guedes el encargado de compartir las imágenes de una puesta en escena que no dejó a nadie indiferente.

El vestuario se completó con unas bucaneras metalizadas plateadas con cordones y hebillas, y el beauty look, realizado por Inés Pizarro, contó con unas sombras con brillos plateados, máscara de pestañas, rubor y labial nude. En cuanto al estilismo general, Michael Lorigados fue el responsable que logró darle una imagen impecable.

Además, en medio de la polémica por el distanciamiento de sus padres y el reclamo de su patrimonio, la cantante sorprendió con un peinado de ondas voluminosas y mechones rojos en las puntas, los cuales le dieron un toque rebelde que sus seguidores celebraron en redes sociales.

Sin embargo, el detalle más comentado de la noche fue el velo de novia que Tini lució en el escenario, que muchos interpretaron como una clara referencia a sus planes de boda con Rodrigo De Paul.