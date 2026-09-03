Pampita impactó en Ibiza con un look revelador: mirá las fotos

En su paso por Ibiza, Pampita eligió un impactante vestido blanco que dejó a sus seguidores sorprendidos. No te pierdas las fotos en la nota.

Pampita revolucionó las playas de Ibiza con un look que dejó bastante claro que los clásicos vestidos midi cedieron su lugar ante siluetas mucho más arriesgadas. Durante su estadía en el complejo hotelero de la isla, la modelo lució un vestido blanco y largo de corte asimétrico que la hizo respladencer.

El diseño que eligió Pampita presentaba una sola manga como parte de un escote asimétrico, decorado con unas delicadas hebillas doradas en el hombro, mientras que su falda incorporaba un tajo profundo lateral junto con un detalle localizado en la zona de la cintura, conocido como cut out.

Para completar el estilismo, optó por unas gafas de sol y un llamativo brazalete metálico dorado en la muñeca que repetía el acento metálico de las hebillas del hombro. Llevó el cabello suelto con ondas desestructuradas y un maquillaje muy natural que realzó su bronceado bajo el radiante sol europeo.