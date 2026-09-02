El espectacular look de Antonela Roccuzzo que recibió el elogio de Georgina Rodríguez: mirá las fotos

Antonela Roccuzzo cautivó en el US Open con un look tan deslumbrante que recibió el elogio de Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo. ¡Mirá!

Antonela Roccuzzo asistió al US Open en Nueva York con un look que causó furor en las redes sociales y que incluso consiguió el elogio de Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo.

Para la ocasión, Antonela lució un conjunto blanco compuesto por un crop top ajustado con breteles anchos y un pantalón de sastrería de tiro alto y corte wide leg, y sobre esa base llevó una chaqueta bomber azul con franjas blancas de Adidas, la marca de la que es embajadora.

En cuanto a los accesorios, optó por unas sandalias negras acharoladas con punta abierta y taco aguja que estilizaron su figura, y como acento de color eligió una minicartera de cuero verde de Hermès, específicamente el modelo Kelly, uno de los más famosos de la casa de lujo francesa y que, en tiendas oficiales, puede costar entre 10 y 12 mil dólares.

Pero el bolso no fue el único accesorio de lujo que eligió Antonela para su look, porque también llevó unas joyas de oro blanco y diamantes de Tiffany & Co., otra de las marcas de las que es embajadora; lució una gargantilla, un brazalete y unos aros haciendo juego, además de un reloj de pulsera al tono.

La publicación en Instagram fue exitosa y, entre los comentarios, recibió también el de su amiga Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo, quien escribió "Re guapa".