El inesperado cambio de look de Yanina Latorre: estrenó nueva melena y prendió fuego las redes

La conductora dejó de lado su clásico platinado y compartió el resultado en sus redes. Las imágenes sorprendieron a todos en Instagram.

Yanina Latorre volvió a llamar la atención de sus seguidores al mostrar una faceta estética completamente diferente. La conductora de SQP compartió un divertido momento de peluquería junto a su hija Lola Latorre, donde dejó atrás temporalmente su emblemático cabello rubio para probar un tono castaño con reflejos cobrizos.

La nueva faceta de Yanina y un palito para Franchín A través de sus historias de Instagram, la panelista registró todo el proceso de transformación. Sorprendida al verse al espejo con la nueva melena larga y ondulada, la figura mediática reaccionó entre risas ante la mirada atenta de su hija: "Soy otra, soy Yanina".

Durante la sesión, las bromas con el equipo de estilistas no tardaron en aparecer. Ante el comentario de una de las presentes sobre el notable parecido que lograba con otra colega de la televisión, Yanina respondió con humor: "Ana, te robé la peluca", en clara referencia a Analía Franchín.

Lola Latorre acompañó a la conductora en todo el proceso de cambio estilístico. @yanilatorre La complicidad entre madre e hija fue el eje central de la publicación. La conductora no dudó en señalar a la joven como la impulsora de esta prueba de color en su cabellera: "Como tengo una hija morocha, me quieren hacer parecer a ella".

Más tarde, la panelista publicó una postal luciendo la melena por debajo del pecho, con raya al medio, volumen desde la raíz y tonos cálidos que aportaban luminosidad. A su lado, Lola posó con su clásico cabello castaño oscuro natural.