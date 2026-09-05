La Joaqui sugirió que Luck Ra fue infiel y él se descargó en redes: "Ya que está saliendo con..."

El intérprete de cuarteto rechazó las versiones de engaño y sorprendió al revelar un dato sobre el presente de la artista.

El ida y vuelta de la Joaqui y Luck Ra. / Archivo MDZ

A poco más de un mes de finalizar su noviazgo con Luck Ra, La Joaqui estuvo como invitada en un programa de streaming. Durante la entrevista, la referente del RKT compartió su visión sobre la fidelidad en las relaciones de pareja y abrió un fuerte debate en las plataformas digitales.

"Yo soy muy monogámica. Suelo ser fiel desde el día en que me gustas aunque vos no sepas que me gustas. No me gusta el chongueo, ni ahí", remarcó la artista al reflexionar sobre sus elecciones afectivas.

El punto de mayor repercusión llegó cuando repasó su historial sentimental: "De hecho, no he tenido un vínculo en el que no me hayan engañado hasta el día de hoy y yo nunca engañé a nadie. Porque a mí no me excita la deslealtad, no porque soy buena".

El descargo fatal de Luck Ra Frente a las especulaciones de los usuarios, Luck Ra decidió expresarse mediante un comunicado en sus redes sociales. "Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida", aclaró el músico.

Luck Ra desmintió de manera categórica las versiones sobre una infidelidad. @luckra En el mismo mensaje, el cantante de cuarteto agregó un detalle sobre la actualidad sentimental de su expareja: "Me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa".