Entrá y votá: quién querés que gane Gran Hermano 2026

La Generación Dorada de Gran Hermano llega a su gran final y la campeona se definirá entre Solange Abraham y Yipio el miércoles 16 de septiembre.

Una nueva temporada de Gran Hermano llega a su final y las protagonistas del desenlace son nada más y nada menos que Solange Abraham y Yipio, las únicas participantes que quedan habitando la casa más famosa de Argentina. Charlotte Caniggia fue la última eliminada y el miércoles en la noche Santiago del Moro confirmará quién se quedará con la edición.

Las concursantes se enfrentarán en el último versus de Gran Hermano, donde el público jugará un papel importantísimo, ya que tendrá que elegir quién de las dos se queda con el trofeo. A lo largo de la temporada, Sol y Yipio lograron imponerse en diferentes galas de eliminación, Abraham pasó a cinco eliminaciones, mientras que Yipio lo hizo en dos oportunidades.

Gran Hermano 2026 se define el miércoles: elegí a tu participante favorita La placa de votación para elegir a la campeona del reality de Telefe ya está abierta y es de carácter positivo. Esto significa que los seguidores de Sol y Yipio deberán votar a su favorita para definir quién se consagrará en la nueva edición. En este contexto, te invitamos a participar de una encuesta ficticia y elegir a la participante que quieras que levante el trofeo el miércoles 16 de septiembre.

Llega la final de Gran Hermano. Instagram: @granhermanoar. Para poder votar de manera oficial, los televidentes pueden enviar "GH al 9009" o ingresar a la página "ghglobal.ar". Además, en el Instagram oficial de Gran Hermano expresaron que quienes voten van a participar por $10.000.000.

El picante cruce entre Yipio y Sol Abraham en la previa de la final de Gran Hermano Luego de lo que fue la salida de Charlotte Caniggia, Sol y Yipio quedaron solas en la casa más famosa y, por supuesto, que hubo un picante enfrentamiento mientras ambas se dirigían a las habitaciones: "Vamos gente... Que gane el juego y no el odio", expresó Abraham.