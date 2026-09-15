Guerra de rating en la TV: del piso de Popstars a la definición de Gran Hermano
La pantalla de Telefe lideró la franja nocturna con marcas destacadas mientras la competencia del prime time mostró un escenario parejo.
La extensa carrera por el trono de Gran Hermano entró en su etapa definitiva. Tras 204 días de convivencia, la gala del lunes resolvió el podio y dejó a tan solo dos jugadoras en competencia directa por el trofeo mayor.
Charlotte Caniggia, Sol Abraham y Gisela ‘Yipio’ Pintos llegaron a esta instancia decisiva con estilos marcadamente opuestos. La noche comenzó con un piso de 10,8 puntos de rating entregado por el programa Popstars, anticipando una jornada de alta expectativa.
A medida que avanzaba la emisión y las participantes repasaban sus mejores momentos dentro de la casa, la audiencia acompañó el crecimiento de la transmisión. El anuncio de Santiago del Moro confirmando a Yipio como la primera finalista hizo trepar el rating a un pico de 12,1 puntos.
Finalmente, Charlotte Caniggia quedó fuera del certamen con el 10,7% de los votos del público. Al ocupar el tercer puesto, la mediática se adjudicó el premio de diez millones de pesos, dejando la definición cara a cara únicamente entre Sol y Yipio.
En la disputa general por la audiencia, la televisión vivió una noche de marcada competencia. En eltrece, Es mi sueño cosechó una marca máxima de 7,9 puntos con la presentación de duetos de famosos. Por su parte, Popstars lideró su segmento en Telefe con picos de 11,4 puntos durante la etapa de talleres intensivos.
Más tarde, Mario Pergolini al frente de Otro día perdido obtuvo un pico de 6,9 puntos en eltrece impulsado por la visita de Jimena Monteverde, completando un mapa televisivo con opciones variadas en el prime time.