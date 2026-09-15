Guerra de rating en la TV: del piso de Popstars a la definición de Gran Hermano

La pantalla de Telefe lideró la franja nocturna con marcas destacadas mientras la competencia del prime time mostró un escenario parejo.

La pelea del rating sigue con grandes de la televisión. / Archivo MDZ

La extensa carrera por el trono de Gran Hermano entró en su etapa definitiva. Tras 204 días de convivencia, la gala del lunes resolvió el podio y dejó a tan solo dos jugadoras en competencia directa por el trofeo mayor.

Charlotte Caniggia, Sol Abraham y Gisela ‘Yipio’ Pintos llegaron a esta instancia decisiva con estilos marcadamente opuestos. La noche comenzó con un piso de 10,8 puntos de rating entregado por el programa Popstars, anticipando una jornada de alta expectativa.

El momento en que Santiago del Moro anunció a la primera finalista hizo escalar el rating. Telefe A medida que avanzaba la emisión y las participantes repasaban sus mejores momentos dentro de la casa, la audiencia acompañó el crecimiento de la transmisión. El anuncio de Santiago del Moro confirmando a Yipio como la primera finalista hizo trepar el rating a un pico de 12,1 puntos.

Finalmente, Charlotte Caniggia quedó fuera del certamen con el 10,7% de los votos del público. Al ocupar el tercer puesto, la mediática se adjudicó el premio de diez millones de pesos, dejando la definición cara a cara únicamente entre Sol y Yipio.

Guido Kaczka encabezó la propuesta musical del canal en una noche concurrida de figuras. Captura de pantalla Youtube Eltrece. En la disputa general por la audiencia, la televisión vivió una noche de marcada competencia. En eltrece, Es mi sueño cosechó una marca máxima de 7,9 puntos con la presentación de duetos de famosos. Por su parte, Popstars lideró su segmento en Telefe con picos de 11,4 puntos durante la etapa de talleres intensivos.