Gran Turro: la versión sin filtro del Gran Hermano del conurbano

Convivencia, robos y caos total: el reality del conurbano que duró solo tres días. Todos hablan de El Gran Turro.

Todo terminó mal muy rápido en Gran Turro. Una casa en el conurbano junta a varios jóvenes creadores de contenido o "influensers" para transmitir cada segundo de su día. Lo que debía ser un reality común pasó directo al caos total.

Gran Turro: un reality corto, pero lleno de problemas Gran Turro encerró a varios influencers en una casa del conurbano para transmitir cada segundo de su convivencia durante tres días. La idea busca mostrar la realidad cruda de sus participantes sin la producción gigante de los programas tradicionales de televisión. Cada integrante usa su propio celular para transmitir en vivo y competir por la atención de la gente.

La convivencia límite que hizo explotar las redes La casa carecía de comodidades básicas y falta de espacio para todos los jóvenes. Con pocas camas para dormir, enchufes para cargar los teléfonos y el agua falla a cada rato. En este encierro, tener el cargador del celular es más valioso que conseguir algo para comer durante la jornada.

La regla principal es generar contenido todo el tiempo para ganar seguidores y votos positivos en las plataformas. Esa presión constante genera peleas fuertes, envidias y acusaciones de robo de pertenencias entre los participantes.

Sin embargo, las cosas tomaron un rumbo peligroso dentro de la casa. Los rumores indican que la fiesta inicial se salió de control rápidamente entre los participantes. En cuestión de horas la convivencia formal dio paso a discusiones subidas de tono e incidentes graves.